Novak Djokovic remporte un 4e titre à Wimbledon

Novak Djokovic a remporté la finale 2018 de Wimbledon, 6-2, 6-2, 7-6 (3) contre Kevin Anderson, dimanche à l’All England Club, et triomphé dans un tournoi du grand chelem pour la première fois depuis Roland-Garros en 2016.

Djokovic a mis la main sur le quatrième trophée anglais de sa carrière et décroché son 13e titre majeur.

Retrouve-t-on enfin le vrai «Djoker», l’ancien premier joueur mondial, le tennisman serbe qui raflait presque tout sur son passage avec six victoires en grand chelem et deux gains lors des finales de l’ATP entre 2014 et 2016?

Ou n’est qu’Anderson, huitième au monde, a manqué d’essence dans le réservoir pour rivaliser avec un adversaire de cette envergure après avoir gagné le deuxième plus long match de l’histoire de Wimbledon en 6h36 lors de sa demi-finale contre l’Américain John Isner?

Assassin contre le service de la tour sud-africaine avec quatre bris en autant d’occasion, Djokovic a bouclé la finale en 2h18 sans concéder de manche. Tout au contraire, Anderson n'a enregistré aucun bris en sept chances, une preuve de la grande combativité de «Nole» qui a également limité les fautes directes, n’en commettant que 13 contre 32 pour son adversaire.