Rencontre de motocyclistes insatisfaits

Des motocyclistes québécois souhaitent intenter une action collective contre les forces de l’ordre.

Ces motocyclistes se disent exaspérés des nombreux contrôles policiers menés à leur endroit.

Plus de 10 000 d’entre eux échangent de l’information et dénoncent les interventions policières qu’ils ont vécues sur une page Facebook.

Le groupe, nommé Recours collectif contre le harcèlement policier au Québec, dénonce ce qu'il considère comme des «contrôles abusifs» des policiers, qui vérifient notamment le son du système d'échappement de leur engin ou la conformité des équipements, comme les casques.

«Dans le cadre de l’action collective, on va vraiment analyser l’ensemble des témoignages et à partir du moment où il y a une certaine masse, on a analysé la possibilité d’intenter une poursuite en dommages et intérêts, donc de l’argent par rapport à des droits qui seraient bafoués», explique l’avocat Hugo Vaillancourt, qui rencontrera les motocyclistes dimanche.

Ils se donnent rendez-vous dans le stationnement du cinéma Colossus, de Laval, aujourd’hui à 13h.