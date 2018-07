Un vélo triporteur pour faire sortir les aînés

Des adolescents d’un village d’environ 500 habitants du Bas-Saint-Laurent pédaleront sur un vélo triporteur pour balader des personnes du troisième âge, dans le but de les aider à sortir prendre l’air et de rapprocher les générations.

Le but est aussi de permettre aux aînés de redécouvrir leur village.

«On va directement cogner aux portes des personnes âgées. Vendredi dernier, j’avais des commissions à faire et je me suis dit: “Tiens donc, je vais donner une ride”. Je suis allée frapper à la porte d’un monsieur et il était tellement content», raconte Sylvie Veilleux de la Table d’harmonisation de Saint-Clément, un village non loin de Trois-Pistoles.

«On a fait le tour du village, qui mesure 2,5 km. La personne m’a dit: “Mon Dieu que ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ce paysage-là”«, ajoute-t-elle.

La Table d’harmonisation s’est inspirée du programme «Un vélo, une ville», qui poursuit les mêmes buts à Montréal et Longueuil, entre autres.

Bon pour tous

«Ça existe en ville, mais dans les petites municipalités, je pense que tout le monde devrait avoir ça. On est plus proches de nos gens et on connaît les individus qui sont seuls, c’est à nous d’aller à la pêche», dit Sylvie Veilleux.

Le but premier est de rejoindre les aînés, mais on vise aussi la population et les visiteurs, lors des soirées vélos du mercredi à 18 h 30. Pour le moment, seuls un adolescent et madame Veilleux sont les conducteurs du vélo triporteur, car le projet est embryonnaire. Le vélo est équipé d’une assistance électrique.

«On fait le trajet à notre rythme. Si le monsieur veut arrêter pour regarder le pommier, on va arrêter. C’est d’échanger aussi, ce n’est pas juste de se promener», dit Sylvie Veilleux.

Monsieur Émilien Roy, qui a profité de la balade, dit avoir aimé l’expérience. «Plusieurs ont essayé et ils étaient aussi bien contents», a-t-il dit. Madame Aliette Thériault, qui n’a jamais fait de vélo, a adoré être conduite sur le vélo triporteur.

«Ça fait voir le village différemment [...] On avait le temps de regarder le paysage et les maisons, c’était vraiment beau. Ça surprend, mais il faut l’essayer pour comprendre», a dit madame Thériault.

Des adolescents désignés ou bien des membres des familles des aînés participants les conduiront. Les conducteurs suivent une petite formation, puis peuvent prendre la route. Le vélo triporteur est sécuritaire et ne nécessite pas le port du casque pour les passagers.

Dès la première sortie à Saint-Clément mercredi dernier, 13 personnes aînées ont pu faire un tour dans les rues du village.