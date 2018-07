Début de semaine caniculaire

Le début de la semaine sera marqué par un nouvel épisode de chaleur et par des orages, avant que les températures ne redeviennent confortables dès mercredi.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur, lundi en début de nuit, pour les secteurs de Hemmingford, Huntingdon, Saint-Rémi, Soulanges, Valleyfield - Beauharnois et Vaudreuil, en Montérégie.

À LIRE ÉGALEMENT

Le bilan des décès de la canicule risque de s’alourdir

Attention à votre consommation d'alcool en temps de canicule

«La température dépassera 30 degrés Celsius lundi et l'humidité sera importante ce qui donnera en après-midi un indice Humidex autour 40», précise l’agence fédérale qui recommande de boire beaucoup d’eau et de rester au frais.

Tout au long de la journée, le soleil va s’imposer sur l’ensemble de la province. La chaleur et l’humidité seront plus importantes que dimanche, il pourrait s’agir de la journée la plus chaude de cette vague de chaleur. À Montréal, le mercure affichera 31 °C avec un indice Humidex de 38. À Québec, le scénario sera similaire, avec des températures allant jusqu’à 30 °C et un indice Humidex de 36.

En fin de soirée, le ciel commencera à se voiler pour faire place aux nuages et à la pluie.

Mardi, le système dépressionnaire viendra perturber la plupart des secteurs en amenant des orages et en faisant baisser les températures. À Montréal comme à Québec, les averses de pluie rythmeront la journée et le mercure affichera respectivement 27 °C et 23 °C.

Le soleil sera de retour dès mercredi, et ce jusqu’à vendredi. Le temps sera plus sec et les températures plus confortables.