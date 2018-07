Déraillement d'un train de marchandises à Saint-Polycarpe

Un train de marchandises a déraillé en fin de journée, lundi, du côté de Saint-Polycarpe, en Montérégie.

Selon les premières informations disponibles, jusqu'à une vingtaine de wagons auraient quitté la voie ferrée à la hauteur d'un petit cours d'eau, entre le chemin Élie-Auclair et le chemin de l'Église.

Le convoi était composé, entre autres, de wagons-citernes, mais leur contenu demeurait inconnu en milieu de soirée. Les autorités n'ont pas davantage indiqué si un déversement est survenu lors du déraillement.

«Les autorités municipales et ferroviaires sont à pied d’oeuvre pour tenter de régler la situation le plus rapidement possible», a fait savoir la municipalité de Saint-Polycarpe, via sa page Facebook.

De son côté, une porte-parole du Bureau de la sécurité des transports a indiqué que l'organisme fédéral enverra un enquêteur sur les lieux de l'accident ferroviaire mardi matin.

La cause de cet incident demeurait inconnue en milieu de soirée.