Forte augmentation en 15 ans des travailleurs étrangers dans nos champs

Les travailleurs étrangers étaient très nombreux dans les champs pour la saison des fraises qui n’a pas été facile en raison des températures des dernières semaines.

Chaque année, de plus en plus de travailleurs mexicains et guatémaltèques viennent travailler à la ferme. En 2003, il était cinq. Cette année, c'est plus de 87% de la main-d’œuvre qui provient de l'extérieur du pays, soit 213 travailleurs sur les 245 employés de la ferme.

«Notre pourcentage de travailleurs de la ferme, tous les ans, augmente. Mais c'est comme ça partout. Aux États-Unis tout comme dans le reste du Canada anglais, c'est comme ça aussi. Tous les ans, il y a plus de fermes qui adhèrent au Programme pour les travailleurs étrangers», explique Guy Pouliot de la ferme Onésime Pouliot à l’île d’Orléans.

Les agriculteurs doivent recruter de plus en plus de travailleurs étrangers pour combler leurs besoins en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui touche le Québec.

«On a le Programme des travailleurs étrangers avec une entente Canada-Mexique. On a (d’autres ententes avec) d'autres pays comme le Guatemala. On peut engager ces travailleurs si on a démontré à Services Canada qu'on avait fait tous les efforts nécessaires pour embaucher des Canadiens, explique M. Pouliot. À partir du moment où on peut démontrer, avec au moins trois affichages, qu'il n’y a aucun Canadien qui a postulé pour ces postes-là, on peut embaucher des travailleurs étrangers. Donc, les travailleurs étrangers ne viennent pas ici prendre la place de quelqu'un. Ils viennent ici pour remplir des postes qui sont vacants», conclut-il.

En plus de la pénurie de main-d’œuvre, la plus récente hausse du salaire minimum affecte aussi les producteurs de petits fruits. Plusieurs ont même dû cesser leurs activités. D'autres profitent des derniers jours qu'il reste à la saison des fraises d'été, qui laisseront bientôt place aux framboises.