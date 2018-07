La Caisse investit 250 millions $ dans Avison Young

La Caisse de dépôt et placement du Québec a fait l'acquisition d'actions privilégiées de la société de services immobiliers commerciaux Avison Young pour un montant total de 250 millions $, ont annoncé l'organisme et l'entreprise lundi.

Le prix payé par action n’a toutefois pas été précisé.

Cet investissement permettra à Avison Young d'accélérer sa croissance à l'international en faisant des acquisitions et en recrutant des «professionnels clés».

«De plus, une portion du produit sera affectée au rachat d’actions détenues par le partenaire actuel en capital-investissement de la société, Parallel49 Equity (anciennement Tricor Pacific Capital Inc.)», a ajouté la compagnie par communiqué.

«Nous sommes heureux de recevoir l’appui de la Caisse pour mener à bien notre stratégie d’expansion, qui a fait passer le nombre de nos bureaux de 11 en territoire canadien à 84 en Amérique du Nord et en Europe en moins de 10 ans seulement – et nous a permis de multiplier par plus de 15 nos revenus pendant cette période», a exprimé le président du conseil et chef de la direction d’Avison Young, Mark E. Rose.

De son côté, le premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse, Stéphane Etroy, a affirmé qu'Avison Young est un «partenaire idéal pour la Caisse» doté d'un «excellent potentiel» en raison de sa feuille de route.

Les services d'Avison Young avaient été retenus en 2016 par Radio-Canada pour la vente de son terrain historique de Montréal, en échange d'une commission de 4,5 millions $, avait rapporté le «Journal de Montréal». Avison Young devait aussi trouver des promoteurs pour aménager la nouvelle maison de Radio-Canada.