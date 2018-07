La famille royale partage de nouvelles photos du prince Louis

Le palais de Kensington a partagé de nouvelles photos du prince Louis captées lors du baptême du troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, le 9 juillet dernier.

Quatre photos ont été prises par le photographe Matt Holyoak, à Clarence House, tout de suite après le baptême de Louis, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.

La reine Élisabeth II, qui n’était pas présente au baptême, n’est également pas dans ces photos officielles.

Le prince Charles, sa femme Camilla, le prince Harry, sa femme Meghan et la famille de Kate Middleton sont présents dans les photos prises par le photographe Matt Holyoak, aux côtés du couple royal et de leurs trois enfants.

Une cinquième photo de Kate et du prince Louis, mise en ligne lundi, a celle-ci été prise par le photographe Matt Porteous.

Le prince Louis est né le 23 avril au St Mary's Hospital de Londres.

Il est le cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William, et ses frère et sœur, George et Charlotte.

Il est aussi le septième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II.