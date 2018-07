Le dévouement du personnel hospitalier par temps caniculaire

Il y a deux semaines, en pleine canicule, des familles de patients des soins palliatifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur à Montréal se plaignaient de la chaleur accablante de près de 40 degrés parce qu'il n'y a pas d'air conditionné.

Encore une fois aujourd'hui, sur l'unité il fait très chaud, environ 30 degrés. Les infirmières, les préposées font tout ce qu'elles peuvent pour rafraîchir les patients.

«Que ce soit mettre des débarbouillettes ou de proposer aux familles de mettre des draps dans les fenêtres pour éviter le reflet du soleil, hydrater les patients», détaille l’infirmière Marie Flore St-Thomas qui traille à Sacré-Cœur.

Les infirmières travaillent en équipe avec deux auxiliaires et une préposée, mais sont souvent débordées.

«Je peux avoir 11 à 12 patients. On fait ce qu'on peut. On voudrait toujours en faire plus, parce qu'on voit la détresse des gens», ajoute Mme St-Thomas

Soins palliatifs

A Sacré-Coeur, 12 lits de soins palliatifs ont été réservés au quatrième étage en pneumologie.

«On a fait le choix, il y a quelques années, d'ouvrir l'unité sur l'unité 4H ici, pour avoir accès à plus de chambres privées. Il faut savoir aussi que les patients en soins palliatifs, souvent, perçoivent un peu moins la chaleur que nous, mais en même temps il y en a qui ont très chaud. On souhaite les envoyer ailleurs lorsqu'il sont en mesure de sortir de l'hôpital et de bénéficier d'une maison en soins palliatifs», fait savoir la médecin, Anne Bhéreur.

L'an passé, plus d'une centaine de patients de Sacré-Coeur, dont l'état de santé le permettait, ont été transférés à quelques kilomètres plus loin, dans un pavillon de soins palliatifs construit derrière le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci.

«Majoritairement, c'est transférable à 80-90%. Les résidents qui veulent venir à l'unité de soins palliatifs», explique Daniel Marcotte du CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Aires communes climatisées

Les aires communes sont climatisées, la température est idéale dans les 18 chambres.

«J'ai fait mon temps, vous savez. Il faut l'accepter, hein», philosophe avec dignité Michel Bastiani atteint d’un cancer de la prostate en phase terminale.

M. Bastiani voulait mourir à la maison, mais il est arrivé à Sacré-Coeur il y a une semaine, en pleine canicule. Il n'avait pas de climatisation dans son appartement du centre-ville de Montréal.

«La canicule commençait et ça devenait de plus l’horreur. J’avais de plus en plus de peine à respirer», dit-il

Il a fait jusqu’à 38 degrés dans l’appartement du pauvre homme. «Moi, je suis entré dans un petit paradis, les gens sont merveilleux», conclut Michel Bastiani.