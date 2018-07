Le wwoofing en perte de vitesse?

Depuis déjà plusieurs années, des fermes biologiques du Bas-Saint-Laurent accueillent des «wwoofers», des voyageurs qui aident les agriculteurs en échange d'un toit et de nourriture. Depuis deux, on remarque qu'après avoir gagné en popularité pendant de nombreuses années, l'activité est en perte de vitesse dans la région.

Le «wwoofing» - nom dérivé de WWOOF (WorldWide Opportunities on Organic Farms) - ce sont des producteurs qui reçoivent des voyageurs qui travaillent de quatre à six heures par jour, en échange d'un logis et de nourriture.

«Ça fait deux ans que l'on a très peu de demandes. On l'attribue au fait que WWOOF Canada demande sur leur site plus clairement que ça prend absolument un permis de travail», explique le copropriétaire de la ferme du Vert Mouton, Donald Dubé, qui reçoit des «wwoofers» depuis 2009.

M. Dubé précise que depuis plusieurs années, ces travailleurs bénévoles complétaient plus de 800 heures de travail sur ses terres.

«L'année dernière, c'était plutôt 200 heures et cette année ça ne sera pas très bon non plus», lance-t-il.

Pour travailler à la ferme du Vert Mouton, qui est une ferme commerciale, les voyageurs doivent absolument posséder un permis de travail.

Les voyageurs étrangers doivent aussi se procurer un permis s'ils prévoient faire du bénévolat pendant plus de quatre semaines, même si l'endroit choisi n'opère pas à des fins commerciales.

Mais, obtenir ce permis n'est pas toujours chose facile, tout particulièrement pour les Français qui sont nombreux à venir travailler dans les fermes du Bas-Saint-Laurent.

«Ce n'est pas si facile pour eux de venir ici, alors si ça devient vraiment complexe, c'est sûr que ça peut faire diminuer les demandes», indique l'herboriste chez Viv-herbes, Chantal Dufour.

Du côté de la ferme Vert Mouton, on considère aussi que le «wwoofing» est un outil de démarrage important pour les nouvelles entreprises agricoles.

«Le démarrage d’une ferme, c'est beaucoup de travail, et souvent peu de moyens, alors tant mieux si au départ tu peux avoir un coup de main avec des voyageurs travailleurs, il ne faut pas priver ces producteurs de cette ressource», lance-t-il.

Victime de son succès?

De plus en plus de personnes s’adonnent au «wwoofing», alors au fil du temps, de plus en plus de fermes se sont mises à héberger des voyageurs au Québec.

Au Canada, ce sont 849 producteurs qui accueillent des voyageurs via la plateforme de WWOOF.

Ainsi, le bassin de «wwoofers» est plus sollicité, ce qui peut aussi expliquer la diminution que l'on ressent dans le Bas-Saint-Laurent.

WWOOF a été fondée en 1971 au Royaume-Uni. L'organisation s'est installée au Canada en 1985 et est actuellement active dans 132 pays.