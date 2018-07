Mondial : la banlieue parisienne célèbre une équipe qui lui ressemble

«Fiers d'être de banlieue!»: le sacre au Mondial de l'équipe de France, dont le tiers des joueurs a grandi dans les quartiers populaires qui entourent la capitale, a particulièrement touché les jeunes qui y vivent et se reconnaissent dans cette équipe métissée.

«Qu'ils viennent de banlieue, ça nous fait quelque chose parce qu'ils nous représentent un peu, ça nous rend fiers»: Haroun Kadamy, Français originaire de Djibouti, reprend son souffle dans les gradins du stade de Fontenay-sous-Bois, après un entraînement sous un soleil de plomb. C'est dans cette commune de la banlieue est de Paris que Blaise Matuidi, milieu de terrain chez les Bleus, a tapé ses premiers ballons.

Dimanche, ce jeune footballeur de 20 ans à la coupe afro a regardé le match chez lui avec des copains, avant de partir à «cinq ou six voitures» pour les Champs-Elysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes ont célébré la victoire. «C'était le feu», lance-t-il en ajoutant: «Je suis fier d'être de banlieue».

Haroun Kadamy voit dans l'équipe de France victorieuse une sorte de famille qui lui ressemble: «Kylian (Mbappé) a grandi à 10 minutes de chez moi et il est né en 1998 aussi!».

Kylian Mbappé à Bondy, Paul Pogba à Roissy-en-Brie, Blaise Matuidi à Fontenay ou encore N'Golo Kanté à Suresnes : huit joueurs sur les 23 sélectionnés en équipe de France sont issus d'un club de la région parisienne. Et 14 ont des origines africaines, comme Haroun.

La région «est devenue le premier vivier» de footballeurs, se réjouit David Saban, 30 ans, préparateur physique d'Haroun, qui vit à Fontenay-sous-Bois.

Jean-François Poisson, président de la section foot de l'Union Sportive de Fontenay (USF), premier club de Blaise Matuidi, se souvient des premiers coups de pied du milieu de terrain.

«Il a commencé à 6 ans. Puis à 12 ans, il nous a quittés pour aller à Vincennes. À cet âge-là, quand il perdait un tournoi, il pleurait. Il avait la fibre pour gagner», raconte-t-il dans le local du club où trône un portrait du petit Matuidi à 6 ans, en maillot bleu roi et chaussettes jaunes. Les jeunes de Fontenay «s'identifient à cette équipe. La banlieue a pu s'identifier parce qu'ils ont vécu en interne la vie de cette équipe», estime le président.

«L'équipe de France est à l'image de la société, jeune, avec un métissage social et culturel», estime Medhi Sellami, 33 ans, boxeur au club de Fontenay.

«Il y a des jeunes de banlieue, d'autres pas, certains d'origine étrangère, d'autres pas. C'est aussi ça qui nous rassemble», ajoute ce Français d'origine algérienne, qui arbore un maillot de l'équipe de France du Mondial 2006. «J'espère que ça va continuer à nous fédérer, même après la fête».

«La France connaît très peu de moments de communion, et les derniers étaient liés à des événements tristes», après les attentats jihadistes de 2015 et 2016, confirme à l'AFP Mickaël Correia, auteur d'Une histoire populaire du football.

«C'est une parenthèse enchantée. Mais une parenthèse. Et c'est déjà bien. Il faut la prendre comme ça, profiter du moment», ajoute-t-il.

«Cette équipe de France qui gagne a un côté rassembleur, c'est incontestable», abonde Stéphane Beaud, professeur de sociologie à l'Université Paris-X Nanterre, pour qui «une des vertus de l'extrême médiatisation des joueurs tient à ce qu'on s'intéresse différemment à la banlieue».

«La presse, française et étrangère, va scruter de plus près l'histoire de ces héros sportifs qui y ont grandi. Et découvre alors une autre banlieue, composée de personnes qui réussissent aussi via les études, la musique, la danse et tous les métiers de l'animation et du social», déclare ce sociologue du sport dans le Journal du Dimanche.

«Mais cette euphorie, cette identification à la République, est-ce que ça va durer?», s'interroge Jean-François Poisson, en rappelant la victoire d'une équipe de France «black blanc beur» au Mondial de 1998, «où ça avait duré 4 à 5 semaines».

La joie de la victoire «ne permettra pas, par un coup de baguette magique, d'effacer la fracture sociale et territoriale de notre pays», avertit le sociologue Stéphane Beaud.