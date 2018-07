Onde de choc au camping Domaine Sentinelle

Onde de choc dans un camping de Saint-Félix-de-Valois, alors qu’une fillette de 6 ans a été heurtée à mort par un véhicule conduit par l’un des résidents, lundi midi, dans la région de Lanaudière. Il s'agit d'un triste accident.

«On n’a pas vu l’accident comme tel, mais on a entendu crier très fort. On est allés voir ce qui s’était passé et c’est là qu’on a compris que c’était vraiment grave», a raconté l’une des résidentes du camping.

La femme a dit bien connaître l’homme qui a accidentellement heurté la fillette. «C’est un résident du camping, un monsieur très prudent qui ne roulait jamais vite», a-t-elle témoigné, avant d’être interrompue par des agents de sécurité qui lui ont demandé de ne plus parler aux médias.

Il était environ 12h30 lorsque la fillette qui jouait dans un carré de sable derrière un arbre aurait soudainement surgi devant une camionnette qui s’amenait à basse vitesse. Le conducteur du véhicule n’aurait pas été en mesure d’éviter l’enfant.

«On vient de l’apprendre. Normalement, les gens sont prudents. Ça ne roule pas (vite)», a raconté un homme à TVA Nouvelles. La limite de vitesse sur le camping est de 8 km/h.

Violent choc nerveux

Après l’impact, la fillette souffrant de très graves blessures a été transportée d’urgence à l’hôpital, où les médecins n’ont pu que constater son décès. Les trois personnes qui se trouvaient à bord de la camionnette ont également été transportées à l’hôpital pour traiter un violent choc nerveux.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les premiers éléments d’enquête tendent à démontrer qu’aucune infraction criminelle ne serait en cause dans cette tragédie. Il s’agirait d’un bête accident.

En début de soirée, des enquêteurs de la SQ se trouvaient toujours au camping pour étudier la scène de l’accident et tenter de reconstituer le fil des événements. Plusieurs témoins étaient également rencontrés pour donner leur version des faits.

Réaction de la direction

La direction du camping Domaine Sentinelle a réagi au triste événement par le biais d’un communiqué publié sur son site internet en fin d’après-midi.

«La fillette s’est retrouvée sous la camionnette d’un voisin sortant tout juste de son entrée de cour. La vitesse ne serait nullement en cause. Nous laissons la police faire son enquête afin de faire la lumière sur tous les détails et afin que nos campeurs puissent commencer à vivre leur deuil en toute intimité», ont écrit les copropriétaires de l’endroit, Pascal et David Carbonneau.

David Carbonneau aurait été l’une des premières personnes à arriver sur les lieux de l’accident. «En tant que premier répondant et ancien pompier de profession, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour porter secours à l’enfant. Il est bien évidemment dévasté par ce drame. L’équipe des premiers soins a donné tout ce qu’elle a pu pour la sauver», a commenté la direction du camping.

Selon les dirigeants du camping, c’est la première fois qu’un accident aussi tragique survient sur le site du Domaine Sentinelle en 47 années d’existence.

En fin d’après-midi, des intervenants du CLSC sont arrivés au camping afin d’offrir un soutien psychologique aux campeurs qui en ressentaient le besoin.