Première acquisition québécoise pour Premier Tech

L’appétit de Premier Tech ne se dément pas puisque l’entreprise québécoise a annoncé une nouvelle acquisition, lundi, sa huitième en un an et demi.

Pour la première fois, la compagnie basée à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent met la main sur une firme du Québec, Automation Machine Design (AMD). Située à Longueuil, AMD se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements industriels automatisés et robotisés.

Premier Tech soutient que l’ajout d’AMD lui permettra «d'augmenter ses capacités d'ingénierie en automatisation et en fabrication» et ainsi soutenir la croissance de sa division industrielle.

«Notre Groupe Équipements Industriels connaît depuis sa création en 1990 une croissance soutenue et continue. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et plateformes technologiques qui nous permettront d'augmenter notre capacité de production, et, ainsi, d'offrir à nos clients des offres commerciales qui s'inscrivent parfaitement dans leur réalité», a mentionné Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech, par communiqué.

La cinquantaine d’employés d’AMD se joindront donc à Premier Tech.

Le coût de la transaction n’a pas été divulgué.

Sam Hamad

Premier Tech avait été au cœur du départ du ministre libéral Sam Hamad en 2016. L’ancien député de la région de Québec avait dû se retirer de la tête du Conseil du trésor après la publication de courriels montrant qu’il était intervenu dans une demande de subvention de Premier Tech, en 2012.

L’an dernier, l’entreprise a tout de même reçu une nouvelle subvention de 3 millions $, ainsi qu’un prêt sans intérêt de 18 millions $ du gouvernement du Québec. Elle a aussi annoncé des investissements de 22 millions $ pour notamment agrandir une de ses usines de Rivière-du-Loup et construire un nouvel immeuble de bureaux.