Quatre spectacles marquants de Radiohead à Montréal

Deux ans après sa performance remarquée au festival Osheaga, Radiohead est de retour à Montréal avec deux concerts, lundi et mardi soir. Depuis son tout premier spectacle dans la métropole, au défunt bar Woodstock le 2 novembre 1993, la bande à Thom Yorke se fait un devoir de passer voir ses admirateurs québécois à chaque tournée.

Voici quatre concerts marquants des années 2000 de Radiohead à Montréal.

Festival Osheaga (2016)

Depuis les débuts d’Osheaga, en 2006, les responsables de la programmation essayaient d’y avoir Radiohead. Les astres se sont finalement alignés à la 11e édition.

Et festival ou pas, Radiohead n’a aucunement livré un concert pour plaire à un large public. Le groupe, qui venait de sortir son neuvième album en carrière, «A Moon Shaped Pool», quelques semaines auparavant, a plutôt donné un spectacle aux initiés. Et contre toute attente, au deuxième rappel, il a terminé sa prestation avec un morceau qu’il évitait généralement depuis une vingtaine d’années: «Creep». La dernière fois que Radiohead avait joué cette pièce à Montréal? Le 22 août 1997 au Métropolis!

Place des Arts (2006)

Habitué aux spectacles à grand déploiement (ses deux concerts précédents avaient été au parc Jean-Drapeau), Radiohead a causé une frénésie chez ses admirateurs montréalais en annonçant deux spectacles «intimes» à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 10 et 11 juin 2006.

Sans surprise, les billets se sont envolés en quelques minutes. En grande forme, le groupe avait alors joué en primeur plusieurs pièces qui allaient se retrouver, quelques mois plus tard, sur son excellent album «In Rainbows».

MusiquePlus (2003)

Sans doute au plus fort de sa popularité, Radiohead s’était amené dans les studios de MusiquePlus, pour l’enregistrement d’un concert devant une poignée de spectateurs. Pour l’occasion, Thom Yorke n’était accompagné que du musicien Jonny Greenwood.

En un peu plus d’une heure, le duo avait interprété 10 morceaux, dont les favorites «No Surprises» et «Karma Police». Un spectacle qui a marqué l’histoire de la station.

Parc Jean-Drapeau (2001)

Peu de temps après avoir lancé coup sur coup «Kid A» et «Amnesiac», Radiohead était venu jouer pour la toute première fois au parc Jean-Drapeau. Le groupe avait pigé dans ces deux albums, mais aussi abondamment dans le sublime «OK Computer», avec sept chansons, dont «Climbing Up the Walls, «Exit Music (for a Film)», «Lucky» et «Paranoid Android». Deux ans plus tard, le groupe revenait sur le même site, avec sa tournée pour «Hail to the Thief».

Radiohead sera en spectacle lundi et mardi soir au Centre Bell. C’est Junun, le projet musical de Jonny Greenwood, qui fera la première partie. Pour les détails: evenko.ca.