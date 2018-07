Six semaines pour justifier les délais dans ses services

Il a fallu trois reprises et six semaines avant que Revenu Canada envoie une réponse jugée satisfaisante par le vérificateur général à son rapport critiquant le fait que l’agence... peine à répondre aux questions des Canadiens.

«Le Bureau du vérificateur général (BVG) a demandé à l’ARC de réviser ses ébauches de réponses [...] pour indiquer clairement les actions qu’elle veut prendre pour faire face aux enjeux, en mettant moins l’accent sur des facteurs externes, [et] d’inclure un échéancier spécifique dans lequel ces mesures seront prises», indique un note préparée à l’intention du commissaire de l’ARC obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Le chien de garde des contribuables Michael Ferguson a conclu, dans un rapport publié en novembre, que seulement le tiers des citoyens appelant l’ARC pour avoir des renseignements réussissent à parler à un agent ou à se connecter au système automatisé.

«Les agents des centres d’appels qui ont répondu à nos questions fiscales ont donné des renseignements erronés dans près de 30 % des cas. C’est très préoccupant, avait ajouté M. Ferguson. Ce n’est pas un niveau d’erreur acceptable.»

Le BVG a donc recommandé que l’ARC revoie sa façon de gérer les appels entrants et ses pratiques d’assurance qualité, notamment.

Droit de réponse

Comme à l’habitude, l’ARC avait un droit de réponse dans le rapport avant sa publication. Mais, insatisfait des premières réponses à ses recommandations, le BVG a renvoyé l’ARC à sa planche à dessin. La deuxième mouture ne lui a pas plus convenu, et il a demandé à l’agence de lui renvoyer une troisième réponse améliorée avant d’accepter de l’intégrer dans son audit.

«Le BVG a demandé à l’ARC d’enlever tout matériel qui ne répond pas à [chaque] recommandation de même que les éléments qui réitèrent simplement le contenu du rapport», peut-on lire dans la note interne.

Contacté vendredi, le BVG a précisé que les échanges mentionnés dans le document s’inscrivent dans le cours normal d’un audit et visent à «arriver à des réponses claires et concises [...] car de telles réponses sont forcément plus utiles et aisément mises en œuvre».

Progrès

De son côté, l’ARC assure faire preuve de collaboration avec le BVG, affirmant que les révisions d’ébauches sont une pratique courante et nécessaire.

Le plan d’action mis en place depuis novembre porte déjà ses fruits, ajoute-t-on, faisant valoir que 74 % des appels reçus au cours de la dernière période de production de déclarations de revenus ont été répondus.

Un exemple de réponses de l’arc

Première version refusée par le VG

L’ARC est en train de réviser ses normes de services téléphoniques alors qu’elle se prépare à migrer vers une nouvelle plateforme de téléphonie en 2018 dans le cadre de l’Initiative de transformation des centres de contact du gouvernement du Canada. Cette nouvelle technologie fournira aux clients une estimation du temps d’attente avant d’être servis par un agent et leur permettra de choisir comment ils peuvent être servis au mieux, ce qui améliorera l’expérience du client en général.

Troisième version acceptée par le VG

À l’été 2017, l’Agence du revenu du Canada a signé un engagement pour faire passer ses centres d’appels désuets à une nouvelle plateforme de téléphonie dans le cadre de l’Initiative de transformation des centres de contact du gouvernement du Canada. On prévoit que cette migration commencera au début de 2018 et que la majeure partie de la transition sera terminée d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle technologie permettra à l’Agence d’informer les appelants du temps moyen d’attente pour parler avec un agent [...]

Dans l’intérim, pendant l’exercice 2017-2018, l’Agence du revenu du Canada examinera comment elle gère les temps d’attente [...] L’Agence consultera les Canadiens à l’égard des temps d’attente acceptables et mettra à jour ses normes de service d’ici la fin de l’exercice 2017-2018.

En outre, l’Agence continuera d’améliorer ses options de libre-service offertes par l’intermédiaire de son système de réponse vocale interactive afin d’offrir aux appelants un plus grand nombre d’options en libre-service [...]

Recommandation

L’ARC devrait revoir sa gestion des appels entrants et donner aux appelants de l’information sur les temps d’attente.