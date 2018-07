Voyez à quoi ressemble cette magnifique unité d’Habitat 67

Chaque fois qu’une des unités du célèbre projet immobilier Habitat 67 est mise en vente, tout le monde est curieux de voir à quoi peut bien ressembler l’intérieur.

Cette fois, c’est l’unité 523 qu’il est possible de visiter, à tout le moins virtuellement.

Si vous avez plus d’un million de beaux dollars à mettre sur une nouvelle propriété, vous pourriez profiter de trois chambres à coucher offrant chacune une vue magnifique sur la ville de Montréal, deux salles de bain, un espace à aire ouverte avec des plafonds de 18 pieds et une fabuleuse terrasse extérieure où manger chaque soir de l’été et inviter des amis pour boire de bons cocktails.

L’unité est disponible au prix de 1 150 000$.

«Les frais mensuels sont de 2599.15$ et incluent: condo, 1 garage intérieur, 1 espace d'entreposage, taxes municipales et scolaires, électricité, chauffage/air climatisé, assurance de l'immeuble (aires communes), fond de réserve, entretien et réparations des aires communes, sécurité 24 hres, câble et internet (Videotron), eau chaude, service de navette», peut-on lire dans la fiche d’inscription.

L’acheteur n’aura pas à débourser de frais de notaires ni à payer de taxes de bienvenue. Il devra toutefois payer un montant équivalent à 1% du prix de la propriété à la Société en commandite Habitat 67.

Un dépanneur est également accessible à l’intérieur de l’immeuble, et ce, de 10h à 19h.

Le style contemporain de l’endroit vous permettra d’y ajouter votre petite touche personnelle et de rendre jaloux tous vos amis.

Source: Martin Rouleau / Engel & Völkers