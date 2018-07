Rouquins, frisottis et superhéros : Apple dévoile ses nouveaux emojis

À l’occasion de la Journée mondiale des emojis, Apple a dévoilé quelques-uns de ses 70 nouveaux emojis à venir pour les utilisateurs d’iOS, mardi.

Les nouveaux emojis ne sont pas encore disponibles, mais le seront après une mise à jour du système d’exploitation iOS à venir au cours de l’année. D’ici là, Apple offre une mise en bouche à ceux qui sont impatients de découvrir la nouvelle génération.

Parmi les principales nouveautés, notons le très attendu ajout de personnages rouquins, comme l’avait annoncé en février le Unicode Consortium. Mais Apple va plus loin dans le registre capillaire en proposant des options de cheveux frisés ou gris ou encore... sans cheveux du tout.

Les utilisateurs ne pourront cependant pas ajuster le type de cheveux de tous les personnages. Par exemple, il sera impossible d’ajouter des cheveux frisés au personnage de la mariée ou à la joggeuse.

«Comme toujours, les principales demandes de nouveaux emojis étaient liées à une meilleure représentation et cette mise à jour permettra de répondre à celles qui nous étaient le plus souvent formulées. Les options de cheveux roux et frisés, en particulier, risquent d’être des options populaires», a indiqué le fondateur d’Emojipedia et créateur de la Journée mondiale des emojis, Jeremy Burge.

Dans d’autres registres, une poignée de nouveaux animaux rejoignent la faune déjà abondante d’Apple. Parmi ceux-ci, on retrouve le kangourou, le perroquet, le homard et le paon. Ceux qui détestent les froides journées d’hiver pourront s’exprimer en utilisant l’emoji du visage congelé, tandis que les adeptes d’une saine alimentation pourront rassasier leur appétit en utilisant les emojis de mangue ou de laitue. Les plus gourmands opteront pour le cupcake.

De nombreux emojis proposés par l’Unicode consortium en février – une sélection de 157 emojis – n’ont pas encore été dévoilés par Apple, mais la compagnie a indiqué qu’ils feraient partie de la mise à jour.

Chaque compagnie qui offre des emojis dans ses produits ajoute une touche personnelle aux personnages. C’est la raison pour la laquelle la sélection d’emojis, de même que leur apparence, ne sont pas identiques sur iOS et Android.

En temps normal, Apple dévoile ses nouveaux emojis en juin et effectue sa mise à jour plus tard à l'automne.