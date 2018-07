De drôles d’Acadiens débarquent en ville

Un vétéran et une prometteuse recrue d’Acadie se préparent à tenter leur chance dans le monde de l’humour québécois cette semaine dans le cadre du Zoofest.

Julien Dionne, qui roule sa bosse depuis 12 ans au Canada anglais, et Xavier B. Gould, qui connaît beaucoup de succès depuis peu dans les Maritimes, se produiront au Monument-National du 21 au 24 juillet.

Bien que ce soit pour tous les deux une première fois au festival, les deux humoristes bilingues abordent plutôt différemment l’idée de performer dans la métropole.

«C’est sûr qu’il y a un stress et une certaine excitation parce que c’est une occasion pour moi de grandir, de m’épanouir [...] et d’essayer de nouvelles choses, a expliqué M. Gould, qui est connu en ligne pour son coloré personnage de femme des bois Jass-Sainte Bourque. Ça me force à penser à mon humour à un niveau plus professionnel.»

«Il n’y a aucun stress. Je suis juste excité parce que c’est une autre étape à passer, a résumé quant à lui M. Dionne, qui a commencé à performer en français il y a environ un an. C’est une autre coche à ma ceinture.»

L’humoriste originaire de Scoudouc, au Nouveau-Brunswick, admet cependant qu’il a longtemps hésité à performer dans sa langue maternelle.

Il est toutefois bien heureux d’évoluer aujourd’hui au Québec et est confiant de pouvoir séduire le public québécois.

«En français au Québec, l’attitude est qu’il y a de la place pour tout le monde, a expliqué M. Dionne. C’est tellement plus positif et plus sain.»

«Je n’ai pas été à l’École nationale de l’humour. Moi, mon école ç'a été de faire des spectacles pour douze «drunk rednecks» d’Alberta, a rigolé M. Dionne. Je me sens, pour la première fois, vraiment prêt pour le succès qui s’en vient.»

Savoir exporter son humour

Pour M. Gould, ces prestations à Montréal seront l’occasion de vérifier si son humour est exportable en dehors de sa région natale.

«Je vais vraiment être en train de tester pour voir si je suis capable de traduire tout ça», a expliqué le jeune artiste acadien queer.

«Je veux essayer de voir comment le public québécois va interagir avec mon personnage qui n’a jamais été au Québec et qui n’a aucune idée de ce qu’est la culture québécoise», a précisé M. Gould, tout en notant que Jass-Sainte est seulement une partie de ce qu’il présentera aux Montréalais.