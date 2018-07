Des clients exaspérés prêts à riposter

Les trains de banlieue enregistrent une fois de plus un épisode d’importants retards depuis le début du mois, si bien que des lignes affichent des taux de ponctualité plus bas qu'en hiver.

Durant la 1re semaine de juillet, 74,3 % des trains de la ligne de Deux-Montagnes ont été à l'heure. Du côté de la ligne de Mascouche, seulement 69,4 % des trains qui ont respecté l’horaire.

Exo avait décidé de dédommager ses clients en mars dernier puisque le taux moyen de ponctualité de l’ensemble de ses trains pour les mois de janvier et février se situait tout juste sous les 80 %. Le taux de ponctualité moyen des trains sur la ligne de Mascouche pour les trois premières semaines de janvier 2018 était de 70,83 % et de 70,54 % pour la ligne de Deux-Montagnes.

Les trains d’exo visent une cible de ponctualité fixée à 95 %. Notons qu’un train est considéré et comptabilisé comme «en retard» par exo uniquement lorsqu’il dépasse son heure d’arrivée d’au moins 5 minutes et 59 secondes.

Une seule voie

Depuis le début des travaux du REM de la Caisse de dépôt en avril, les conséquences se font sentir pour les clients de la ligne de train Deux-Montagnes qui sera éventuellement convertie. Les heures de pointe ont été chamboulées, des départs ont été annulés et il n’y a désormais plus de service les fins de semaine.

«Depuis le 25 juin dernier, les trains des lignes Deux-Montagnes circulent sur une seule voie entre la gare Montpellier et la gare Canora, pour permettre la réalisation des travaux du REM», a expliqué Élaine Arsenault, conseillère aux relations médias pour exo.

Deux voies parallèles étaient auparavant à la disposition des trains pour simplifier la fluidité du trafic, coordonner les passages et les rencontres de trains d’exo.

«Aujourd’hui, lorsqu’un problème survient avec un train [...], tous les trains qui le précèdent ou le suivent sont susceptibles d’être retardés», a-t-elle ajouté pour expliquer la cause des nombreux retards sur la ligne de Deux-Montagnes depuis le début du mois de juillet.

La chaleur et l’humidité cumulées sont aussi à l’origine des quelques retards puisque les voitures automotrices MR-90 sont sensibles aux grandes variations de température, a rappelé exo.

Exaspérés

Yves Racine, administrateur du groupe Facebook «Mouvement/Rally Train Deux-Montagnes», soutient que les clients d’exo ne voient plus la lumière au bout du tunnel.

La situation actuelle est bien plus pire que celle vécue cet hiver. Maintenant, les gens veulent déménager, changer de transport pour la voiture, parce qu’avec les services qu’ils ont, ça va être pas possible pour eux de continuer. Et avec le REM, on ne voit vraiment pas comment la situation peut mieux aller. On ne sent pas qu’exo a ses clients à cœur», a affirmé M. Racine.

Plusieurs utilisateurs des trains de banlieue sont à bout de souffle au point d’avoir lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le mot clic #EXOspéré et #EXOspérant. Des clients ont même confié au «24 Heures» qu’ils préparent en ce moment même des manifestations dans le but de faire changer la situation.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a d’ailleurs augmenté l’ensemble de ses tarifs de quelques dollars depuis le 1er juillet pour ses services, dont celui pour les trains d’exo, ce qui n’a pas aidé à calmer la grogne des clients.

Dans le but d’améliorer les services de trains de banlieue, exo fait une fois de plus appel au public pour engager des «clients mystères» ce mois-ci. Le but de ce programme vise, entre autres, à évaluer et améliorer le service à la clientèle de la compagnie.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports a refusé de commenter ce dossier.