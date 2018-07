«J’ai plein de projets et je n’étais pas prête à mourir»

Près de deux mois après avoir été greffée des poumons pour la deuxième fois, Anne-Sophie Barrette est finalement sortie des soins intensifs.

TVA Nouvelles a rencontré la jeune femme à qui la vie a donné une nouvelle chance.

«Je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. J’étais attachée à ma vie, à mon monde, j’ai plein de projets. Je n’étais pas prête à mourir», a lancé d’entrée de jeu Anne-Sophie qui souffre de fibrose kystique.

Le 8 avril dernier, Anne-Sophie, 26 ans, a été transportée d’urgence au CHUM, car elle ne respirait presque plus.

«Je me souviens du jour que je suis rentrée ici. J’avais fait une crise de panique et j’avais de la misère à retrouver mon souffle. Je paniquais et je devenais blanche. Mes lèvres étaient blanches. Ma mère avait appelé l’ambulance», a raconté la jeune patiente.

«L’air ne passait pas. T’es comme en prison pis tu manques d’air. C’est vraiment paniquant», a expliqué Anne-Sophie.

«Je me disais : ''Il faut que tu te calmes, si tu ne te calmes pas, tu vas mourir''», a-t-elle confié. Anne-Sophie ne sait toujours pas comment elle a réussi à reprendre le dessus sur sa crise de panique.

Pendant des semaines, Anne-Sophie n’avait qu’une seule pensée : ne pas manquer d’air avant de recevoir sa nouvelle greffe.

Mais cinq semaines après son admission au CHUM, la patiente a été plongée dans un profond coma, car sa capacité pulmonaire n’était que de 5 %.

Anne-Sophie devait alors recevoir une greffe de poumons, sinon c’était la fin.

C’est ce qui est arrivé le 23 mai dernier. La jeune femme a été sauvée in extremis, car une personne décédée, et compatible, avait signé sa carte de dons d’organes.

«Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est apprécié», a voulu dire la jeune greffée à la famille du donneur qui lui a sauvé la vie.

Les semaines après la greffe n’ont pas été de tout repos pour Anne-Sophie, ses proches et le personnel soignant du CHUM.

La jeune greffée a fait un arrêt cardiaque et a eu beaucoup de saignements. Les médecins ont longtemps craint pour la vie d’Anne-Sophie, qui avait eu une première greffe de poumons en 2011.

Depuis 20 ans, seulement 18 patients ont subi une deuxième transplantation de poumons au CHUM. C'est une intervention chirurgicale extrêmement délicate.

À ce jour, 76 personnes sont toujours en attente d’une greffe de poumons au Québec.