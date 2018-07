Khloé Kardashian et Tristan Thompson suivent une thérapie de couple

Khloé Kardashian a accueilli une petite fille, True, avec son compagnon Tristan Thompson au mois d'avril. Toutefois, elle a eu le cœur brisé quelques jours avant la naissance suite à de multiples allégations selon lesquelles il aurait été infidèle. Le couple a été aperçu ensemble depuis et tenterait de reconstruire sa relation.

D'après une amie proche de la matriarche de la famille Kardashian, Kris Jenner, ils suivraient désormais une thérapie de couple.

«Ils travaillent à mille pour cent en suivant une thérapie de couple, a confié l’amie de cette dernière, Lisa Stanley, à Entertainment Tonight. Elle travaille dur, il travaille dur. On ne peut pas regagner la confiance en seulement deux mois.»

La proche a ajouté que Khloé Kardashian, 34 ans, a l’intention de sauver son couple après avoir appris de ses erreurs avec son ex-mari, Lamar Odom. Ils s’étaient mariés en 2009, un mois après s’être rencontrés à une soirée, mais elle a demandé le divorce quatre ans plus tard suite à de nombreuses rumeurs d’infidélité de la part de ce denier et sa rechute dans la drogue.

«Elle ne veut pas être prise pour une imbécile, a poursuivi Lisa Stanley. Elle a été prise pour une imbécile par Lamar Odom et elle ne voudrait pas que cela arrive à nouveau.»

Khloé Kardashian et Tristan Thompson, qui ont annoncé attendre leur premier enfant au mois de décembre après un an de relation, ont rencontré des problèmes quelques jours avant son accouchement quand des images du joueur de basket l’ont montré proche de deux femmes en boîte de nuit.

Une source a confié à Entertainment Tonight que «toute la famille» lui avait pardonné ses actes et qu’ils travaillent dur afin de se réconcilier pour leur bébé de trois mois.

«Tristan (Thompson) a une maison à Los Angeles aussi, mais le projet est de vivre ensemble comme une famille dans la maison de Khloé tout en continuant à travailler sur leur relation», a partagé la proche.

Et d’ajouter : «Tout le monde est de retour - les amis, la famille et Khloé lui ont tous pardonné et lui donnent une deuxième chance - et cela marche pour eux jusqu’ici».