Le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc aurait l’effet d’une «bombe»

L’éventuel prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc au cœur de L’Ancienne-Lorette aurait l’effet d’«une bombe» dans la communauté, selon plusieurs résidents.

«Le Journal de Québec» est allé à la rencontre de citoyens qui s’inquiètent des impacts sur leur milieu de vie si l’autoroute Félix-Leclerc devait être prolongée sur 12 km, dans l’emprise réservée depuis 50 ans par le ministère des Transports, entre Henri-IV et la route de Fossambault, et qui traverse L’Ancienne-Lorette d’est en ouest. La bande de terre est située en plein quartier résidentiel.

«C’est une bombe qui tomberait dans la ville de L’Ancienne-Lorette», lance sans détour Céline Moore, résidente du secteur depuis une trentaine d’années. Avec ses concitoyens Jean-Claude Boivin et Jean Amiot, elle fait partie du comité citoyen qui s’est mobilisé contre le projet tel qu’il est proposé.

Mme Moore n’est pas voisine du futur tracé du prolongement. Si elle se bat contre cette solution, c’est qu’elle s’inquiète pour les enfants. La voie passerait en effet à un jet de pierre d’une école primaire fréquentée par 650 élèves. «Ils ne pourront plus étudier avec le bruit et la pollution», dit-elle.

Anxiété

La nouvelle de l’étude du prolongement a semé l’inquiétude et l’anxiété dans la famille de Stéphanie Morin, qui habite à deux pas de l’emprise. Ses deux enfants et elle empruntent régulièrement le boisé pour se rendre au parc ou à l’école.

«C’est certain que si le projet se réalise, on ne demeure pas là», affirme-t-elle, soulignant que des études démontrent qu’il est néfaste pour la santé de vivre près d’une autoroute. Craignant la perte de valeur de leur propriété, elle et son conjoint ont choisi de mettre sur la glace des projets de rénovation.

Mme Morin trouve illogique qu’on n’ait pas attendu de voir les effets sur la congestion de l’arrivée du tramway dans l’ouest de la ville et de l’élargissement d’Henri-IV, avant de se lancer dans l’étude d’un prolongement d’autoroute.

«Je trouve ça irresponsable d’utiliser l’argent des citoyens pour un projet qui ne réglera pas le problème de congestion.»

Jean-Claude Boivin souligne que le ministère a autorisé la construction dans l’emprise à plusieurs reprises au cours des dernières années, ce qui laissait supposer que le projet était bel et bien mort et enterré.

«Pour tout le monde, c’était abandonné. Personne n’a eu l’info qu’une autoroute passerait derrière chez eux.»

Déjà deux études ont conclu que le projet n’était pas pertinent, soulignent les citoyens, qui veulent protéger le boisé et la rivière Lorette.

«C’est une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. On est à la merci des ambitions des candidats aux élections», dénonce Jean Amiot, dont la maison est située à une centaine de pieds de l’emprise.

Solutions de rechange

Les citoyens proposent des solutions de rechange, comme de choisir un tracé plus au nord, où les terres ne sont pas encore développées ou encore de s’attaquer à l’amélioration des grands axes est-ouest déjà existants comme Hamel, Chauveau, Sainte-Geneviève.

«Avec Hamel, il y a déjà un boulevard urbain à 500 mètres», souligne le conseiller municipal Gaétan Pageau, qui milite, avec le conseil municipal, pour l’abandon du tracé au cœur de L’Ancienne-Lorette.

Des réactions

«Je n’aurais jamais acheté il y a 10 ans, si j’avais su. Avant, on était en appartement sur le bord d’Henri-IV. Ici, on endure les avions, le bruit et les odeurs de temps en temps, mais on ne serait pas capable d’endurer une autoroute à côté de chez nous.» – Stéphanie Morin, résidente de la rue du Moulin

«Saint-Augustin veut revaloriser ses terrains. Mais ce faisant, elle dévalorise les nôtres. C’est quoi, la game? Ça vient faire perdre de la valeur à nos propriétés. Je suis obligé de le déclarer, si je veux vendre ma maison.» – Le citoyen Jean Amiot, au sujet de la ville de Sylvain Juneau, qui fait la promotion du prolongement

«J’invite les ministres Sébastien Proulx et Véronyque Tremblay à venir marcher à L’Ancienne-Lorette. Qu’ils viennent sur le terrain. On ne veut pas faire la guerre, on veut trouver des solutions ensemble.» – Gaétan Pageau, conseiller municipal à L’Ancienne-Lorette.