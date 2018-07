Les automobilistes délaissent les bornes de paiement

Les bornes de paiement de stationnement pourraient bien devenir désuètes à Montréal, alors que 60 % des paiements sont effectués directement sur le cellulaire des automobilistes.

En 2017, plus de la moitié des revenus de stationnement à Montréal provenaient de l’application P$ Service Mobile, selon le rapport annuel de Stationnement de Montréal, publié mardi. En comparaison, moins du quart des revenus étaient attribuables au paiement par monnaie dans une borne de paiement.

Le directeur général de Stationnement de Montréal, Charles Auger, a mentionné qu’en seulement six mois, l’utilisation de l’application mobile pour régler sa facture de stationnement a haussé de 10 %. «On est très content, mais on est ambitieux et on vise mieux encore.»

Depuis le lancement de l’application P$ Service Mobile en 2012, son utilisation est montée en flèche, et le paiement aux bornes a fondu à vue d’œil.

«C’est d’abord et avant tout un mode de paiement qui est très convivial, a expliqué M. Auger. Les gens l’ont adoptée pour sa facilité.»

Dans un récent sondage mené par l’organisation, 88 % des utilisateurs se sont dits satisfaits de l’application P$ Service Mobile et 100 % ont affirmé qu’ils la recommanderaient à un ami.

À moyen terme, l’application pourrait même être en mesure de montrer aux automobilistes les endroits où il y a le plus de places de stationnement disponibles.

La fin des bornes?

«Je ne pense pas que ça se fera demain matin, a lancé M. Auger. Mais il y a beaucoup de discussions actuellement avec la Ville pour préparer ce qui s’en vient.»

À l’instar de certaines villes américaines comme Miami, Montréal pourrait bientôt tester des projets-pilotes sur certaines rues, où le paiement de stationnement ne pourrait être effectué que par l’application mobile.

«Tranquillement, on veut changer le comportement des gens, a-t-il expliqué. Les projets-pilotes vont inciter les gens à dire : ‘’oups ça s’en vient, aussi bien emboîter le pas.’’»

Comme cela a été le cas avec le retrait de certains guichets automatiques devenus impopulaires, Stationnement de Montréal reconnaît que la décision de retirer toutes les bornes de paiement pourrait ne pas plaire à tous, particulièrement ceux qui n’ont pas de téléphones intelligents.

«Aussi, il y a certaines municipalités qui l’ont fait en Angleterre et qui ont eu des chutes de revenus, donc il faut faire attention. Il faut trouver la balance, le juste milieu.»