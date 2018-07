Les Canadiens paient cher pour leur forfait mobile

Une étude de la firme d’analyse suédoise Tefficient confirme que les Canadiens paient cher pour utiliser leur téléphone cellulaire, par rapport à plusieurs autres pays du monde.

«Ce ne sont pas des chiffres surprenants. Ça fait des années que nous le savons. Ici, au Canada, on paie vraiment cher pour nos cellulaires, a dit le spécialiste techno Jonathan Laberge. Comparativement à ailleurs dans le monde, on est pas mal les pires en revenus par appareil (56$ par appareil, par mois).»

En comparaison, les Finlandais paient entre 10 et 15 euros (15 à 23 $) par mois. De plus, les utilisateurs consomment au moins sept fois plus de données que les Canadiens.

Jonathan Laberge explique ces prix élevés en raison d’un manque de concurrence. Le marché canadien est exploité par essentiellement trois joueurs : Bell, Rogers et Telus. Cependant, le Québec fait partie des provinces où les forfaits mobiles sont moins chers, en raison de compagnies tierces telles que Vidéotron.

À leur défense, les compagnies soutiennent que l’infrastructure est difficile à installer sur le vaste territoire canadien, avec le climat rigoureux. Dans le monde, le Canada se classe au 11e rang pour la qualité de son réseau.

Par ailleurs, seulement 50 % des données internet utilisées par les Canadiens le sont sur un téléphone.