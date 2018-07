L’Impact échange Raheem Edwards

L’Impact de Montréal a échangé le milieu de terrain Raheem Edwards au Fire de Chicago en retour d’un montant d’allocation ciblé de 400 000 $, a annoncé l’équipe mardi.

Edwards a disputé 14 matchs avec l’Impact cette saison, dont neuf en tant que partant. Il a amassé deux buts et 19 tirs en plus de passer 808 minutes sur le terrain.

Le Torontois de 23 ans avait été impliqué dans l’échange qui avait envoyé Laurent Ciman au Los Angeles FC (LAFC).

Appartenant alors au Toronto FC (TFC), Edwards avait été sélectionné au cinquième rang par le LAFC au repêchage d’expansion de 2017. Il avait ensuite été échangé, en compagnie de Jukka Raitala, contre Ciman.

Edwards a pris part à 22 matchs avec le TFC en carrière, récoltant un but et six passes décisives.