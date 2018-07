Radiohead au Centre Bell: sans compromis

Pour plusieurs, Radiohead est considéré comme le meilleur groupe de la planète, voire l’un des meilleurs de l’histoire. Et une fois de plus, lundi, pour le premier de ses deux concerts au Centre Bell, le quintette britannique leur a donné raison avec un concert de 2h15 très généreux, mais aussi sans compromis et comprenant très peu de succès.

Une autre prestation remarquable donnée par une formation qui est toujours au sommet.

Curiosité indienne

Le Centre Bell était encore dégarni lorsque s’est amorcée la première partie de Junun, à 19 h 30. Et pourtant, c’était une prestation à ne pas manquer, qui comprenait l’un des membres de Radiohead: Jonny Greenwood. Avec ce curieux projet musical, on retrouvait Greenwood, Shye Ben Tzur et les six musiciens indiens du Rajasthan Express. Une prestation assez déroutante, sur des airs rappelant parfois les films Bollywood. Le public, sceptique au début, s’est tranquillement laissé conquérir.

Le spectacle Greenwood

Même s’il venait de jouer une bonne demi-heure avec Junun, Jonny Greenwood gardait le meilleur pour sa prestation avec Radiohead. Thom Yorke a beau être la tête d’affiche du groupe, c’est davantage Greenwood qui donne le spectacle avec ses interprétations endiablées. Maniant comme pas un la guitare, ainsi que plusieurs autres instruments, il faut le voir jouer avec intensité sur «2 + 2 = 5».

Beaucoup de chansons, peu de succès

Les gens qui vont voir Radiohead en s’attendant à un concert de «greatest hits» peuvent souvent être déçus. Le groupe est reconnu pour en faire à sa tête. Lundi soir, Radiohead a offert pas moins de 25 chansons au public.

Mais du lot, très peu étaient des succès. Le groupe a joué cinq pièces d’«OK Computer» («No Surprises», «Exit Music (For a Film)», «The Tourist», «Let Down» et «Karma Police»), mais aucune de ses deux premiers albums.

Les chansons plus «obscures» du répertoire de Radiohead ont été nombreuses («Separator», «Bloom», «The Numbers», «Myxomatosis»). Même au rappel, le groupe a enchaîné avec «Bodysnatchers», «House of Cards» et la nouvelle «Present Tense». Il fallait voir quelques spectateurs ébahis, et d’autres aller aux toilettes pendant ce temps.

Plein la vue

Un concert de Radiohead est d’abord et avant tout un délice pour les oreilles. Mais la formation ne lésine pas non plus sur l’aspect visuel. Dans sa nouvelle tournée pour l’album «A Moon Shaped Pool», le groupe est appuyé par un immense écran de forme ovale sur lequel sont projetées parfois des images abstraites, parfois des images des musiciens. Un enrobage visuel efficace.

Le verdict

Aller voir un concert de Radiohead, c’est assister à une leçon de musique donnée par des virtuoses qui font fi des conventions pour plaire à un large public. Après une trentaine d’années de carrière, les cinq musiciens apparaissent en parfaite cohésion sur scène. Leur prestation est maîtrisée comme jamais et plusieurs chansons percutantes nous arrivent presque comme des claques au visage. Cela dit, dans un généreux concert de 25 chansons, on aurait apprécié un peu plus de morceaux «classiques» de la formation.

Lundi, les «Paranoid Android», «Fake Plastic Trees», «Street Spirit (Fade Out)», «Climbing Up the Walls», «Optimistic» et «Airbag» ont toutes brillé par leur absence. En sortant du Centre Bell, vers 23 heures, on pouvait y entendre quelques spectateurs parmi les 14 690 présents qui étaient fâchés de n’avoir entendu plus de succès. Le spectacle de lundi en était définitivement un pour les irréductibles du groupe et non les «amateurs du dimanche».