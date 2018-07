Voici les meilleures compagnies aériennes de 2018

Avez-vous déjà vécu de mauvaises expériences en vol ou, au contraire, des expériences qui sortent de l'ordinaire? Si vous êtes un habitué de l'avion, vous avez sans doute vos transporteurs «chouchous» sur lesquels vous préférez voler.

L'organisme indépendant Skytrax, qui décerne des récompenses dans le domaine de l'aviation, a dévoilé cette semaine le palmarès des 100 meilleures compagnies aériennes de 2018 lors de la cérémonie des World Airline Awards. Le classement a été établi à la suite d'un sondage auprès des voyageurs de 300 compagnies à travers le monde.

La première position revient cette année à Singapore Airlines, qui arrivait deuxième l'an dernier. Qatar Airways a donc été détrônée pour se retrouver en deuxième place. Sans surprise, les compagnies asiatiques et moyen-orientales dominent le classement et il faut attendre la 30e position pour voir apparaître une compagnie nord-américaine, soit Air Canada, qui perd un rang comparativement à 2017. WestJet arrive quant à elle en 54e place et Air Transat termine 68e. Transat remporte cependant la première place dans la catégorie des meilleures lignes aériennes de vacances.

Voici la liste des meilleures compagnies aériennes de l'année toutes catégories confondues:

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. ANA All Nippon Airways

4. Emirates

5. EVA Air

6. Cathay Pacific Airways

7. Lufthansa

8. Hainan Airlines

9. Garuda Indonesia

10. Thai Airways

11. Qantas Airways

12. Swiss International Air Lines

13. Japan Airlines

14. China Southern Airlines

15. Etihad Airways

16. Austrian Airlines

17. Air New Zealand

18. Turkish Airlines

19. KLM Royal Dutch Airlines

20. Hong Kong Airlines

21. Bangkok Airways

22. Virgin Australia

23. Aeroflot

24. Asiana Airlines

25. Air France

26. Cathay Dragon

27. Finnair

28. AirAsia

29. Virgin Atlantic

30. Air Canada (en 29e place en 2017)

54. WestJet (en 58e place en 2017)

68. Air Transat (en 70e place en 2017)