Dans l’objectif de Simon Lachapelle

Peu de gens peuvent se vanter d’avoir eu plus de 4000 «j’aime» sur Instagram pour une photo de conteneurs, mais Simon Lachapelle, un jeune photographe montréalais qui souhaite apporter un regard nouveau sur la métropole, oui.

Le pont Jacques-Cartier, la croix du mont Royal ou l’enseigne Five Roses sont tous passés dans l’objectif de photographes de nombreuses fois, mais rares sont les résultats comparables à ceux de celui qui est suivi par plus de 16 000 personnes sur Instagram.

«C’est sûr qu’en photo, on dirait que tout a été fait, a-t-il admis. Mais je trouve qu’il y a deux solutions : soit tu fais une photo originale d’un point de vue qui a été vu des centaines de fois ou t’en trouves un meilleur. C’est de trouver un point de vue unique et essayer de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui a été photographié des milliers de fois.»

Sa photo du pont Jacques-Cartier illuminé par les feux d’artifice avait fait parler d’elle l’été dernier, car il s’agissait d’un paysage résolument montréalais. «L’angle est tellement bon. Tu vois le pont, tu vois les feux d’artifice, c’était l’illumination du pont Jacques-Cartier, tu vois le mont Royal et tout le centre-ville. C’est vraiment un bel angle sur Montréal et c’est à Longueuil!»

Avec son baccalauréat en animation 3D, Simon Lachapelle se destinait pour une carrière dans le domaine du cinéma, mais c’est sa passion pour la photographie qui a pris le dessus il y a deux ans. Depuis, il n’y a pas un endroit emblématique à Montréal qui n’est pas passé sous son objectif.

Il ne chôme pas depuis qu’il a décidé de faire de son passe-temps une carrière. Il s’est d’abord mis au défi de publier une photo par jour pendant 365 jours sur son compte Instagram, puis il est parti à la conquête de villes comme Toronto, Chicago et Los Angeles pour capturer dans son objectif des éléments architecturaux et urbains.

Perfectionniste

Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce Montréalais d’adoption passe une grande partie de son temps à trouver l’endroit idéal où photographier ses sujets.

«Il y a une petite communauté de photographes à Montréal, donc on s’échange des spots veut veut pas, mais je passe beaucoup de temps sur Google Maps et sur Google Earth, à regarder des angles et à calculer des distances», a-t-il expliqué.

À l’approche d’une super lune, il a passé des heures à calculer avec une application mobile à quelle heure elle se retrouverait dans l’angle idéal pour être photographiée près du clocher du quai de l’horloge et de l’enseigne lumineuse Five Roses.

«Il y a une gang qui était passée et qui avait dit : ‘’vous êtes chanceux d’être tombés au bon moment au bon endroit.’’ C’était clairement pas de la chance», a-t-il lancé.

Et lorsque la photo est prise, Simon Lachapelle s’installe derrière son ordinateur où il passe de longues heures à la retoucher méticuleusement.

«J’ai vraiment toujours appris par moi-même. Mais, dans mes études, on faisait beaucoup de Photoshop, de postproduction. Donc il y a des techniques que j’ai empruntées. Les deux sont vraiment liés.»

Cinq de ses photos sont exposées au café Insiders sur la rue Crescent jusqu’à la fin de l’été.