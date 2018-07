Déraillement à Saint-Polycarpe: les trains ont recommencé à circuler

La circulation ferroviaire a repris partiellement à Saint-Polycarpe deux jours après le déraillement de 22 wagons, mais on est loin d'avoir terminé les opérations de nettoyage.

Revoir des trains circuler si rapidement crée des craintes chez certains citoyens du secteur.

«C’est inquiétant, ça a juste été une très grande chance qu’il n’y ait pas eu de feu, d’explosion et que ça n’ait pas été un kilomètre plus loin, où il y a plusieurs résidents. Ça aurait été un autre drame», lâche une résidente rencontrée par TVA Nouvelles

Le maire de la petite municipalité montérégienne assure toutefois que toutes mesures sont prises pour assurer la sécurité des riverains de la voie ferrée.

«Les inspections sont faites régulièrement sur les rails, sur les signaux, mais on n’est jamais à l’abri d’un accident», convient Jean-Yves Poirier.

«Boules de feu»

Les équipes sur le terrain en ont pour plusieurs jours encore. Elles ont été sur places toute la journée mercredi et doivent y rester en soirée aussi.

Pour les citoyens qui habitent dans le secteur, il est possible que de «boules de feu» dans le ciel soient visibles. Des hautes perches, d'une dizaine de mètres de haut, seront installées et on y mettra le feu. Il s’agit d’une procédure normale et sécuritaire pour éliminer les résidus de matières dangereuses dans les wagons.