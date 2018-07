Jusqu’à 900 $ pour un seul panier de légumes bios

Les Délices de Benjamin, une ferme maraîchère de l’île d’Orléans, suscite la colère d’environ 300 clients alors que ceux-ci ont appris, mardi, que l’entreprise de paniers de légumes bios était en processus de faillite. Ils sont très nombreux à avoir déboursé plusieurs centaines de dollars et n’ont reçu qu’un seul panier.

La situation a rassemblé plusieurs clients de Maxime Monier, propriétaire de l’entreprise, qui dénoncent la situation sur les réseaux sociaux. La plupart d’entre eux ont payé entre 300 et 900 $. Plusieurs n’ont reçu qu’un seul panier, d’autres, aucun.

Emmanuel Labbé a déboursé 800 $ et n’a reçu qu’un seul panier, alors qu’il avait payé pour 22 paniers doubles, soit pour 5 à 6 personnes.

«Il a droit de faire faillite, il n’est pas capable de livrer, mais il n’a tout de même pas réalisé ça à la dernière minute. Il a encaissé des chèques au moment où il savait où il se dirigeait», a lancé M. Labbé.

Au moment d’écrire ces lignes, ils étaient plus d’une soixantaine à avoir porté plainte auprès de l’Office de la protection du consommateur (OPC).

Simon Clark/Agence QMI

«J’ai vu trop gros»

M. Monier admet d’emblée qu’il n’avait aucune expérience en tant que maraîcher à grande échelle et qu’il a vu trop gros.

«Quand j’ai parti ça, j’y croyais énormément. Je m’étais limité à un nombre de personnes, ensuite d’autres m’ont contacté et je n’ai pas su dire non», explique-t-il, spécifiant qu’il s’était fixé comme objectif d’avoir entre 100 et 180 clients, alors qu’il en avait 300.

Il dit avoir cru pouvoir répondre à tous ses clients en travaillant plus. «Je me suis dit que j’allais engager, agrandir et acheter plus de semences», poursuit-il, ajoutant que la météo a grandement nui à ses récoltes.

Il indique avoir décidé de faire faillite à la toute dernière minute, la raison pour laquelle il a encaissé des chèques la veille de l’annonce de la fin éventuelle de ses activités.

«J’ai acheté des légumes, pour mettre dans un kiosque, les vendre et avoir une rentrée d’argent pour acheter d’autres légumes dans les semaines à venir, mais ça n’a pas fonctionné», poursuit-il.

Il a récolté entre 100 000 et 150 000 $ de ses clients, qu’il dit avoir réinvestis dans sa compagnie.