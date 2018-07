Mélanie Joly perd le Patrimoine canadien

Mélanie Joly a perdu son poste de ministre du Patrimoine canadien, à l’occasion du remaniement ministériel annoncé mercredi matin par le premier ministre Justin Trudeau.

Elle devient le ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, un poste beaucoup moins stratégique au sein du cabinet Trudeau.

Son poste au Patrimoine sera occupé par Pablo Rodriguez, qui est actuellement whip du gouvernement. M. Rodriguez est député de la circonscription d’Honoré-Mercier, dans l’est de Montréal.

Autre changement notable, le député néo-brunswickois Dominic Leblanc n’est plus ministre des Pêches et Océans. Il est maintenant ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. C’est Justin Trudeau lui-même qui s’occupait des Affaires intergouvernementales.

Son poste aux Pêches et Océans sera occupé par Jonathan Wilkinson, un député de la Colombie-Britannique, qui est actuellement secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Les responsabilités liées au commerce changent aussi d'attribution.

Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, hérite du ministère de l'Infrastructure, actuellement occupé par Amarjeet Sohi.

Ce dernier remplacera l'actuel ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, qui devient ministre de la Diversification du commerce international.

Il s'agit du troisième remaniement ministériel du gouvernement libéral de M. Trudeau, au pouvoir depuis novembre 2015.

LA LISTE COMPLÈTE

Dominic LeBlanc, actuellement ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur.

James Gordon Carr, actuellement ministre des Ressources naturelles, devient ministre de la Diversification du commerce international.

Amarjeet Sohi, actuellement ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, devient ministre des Ressources naturelles.

Carla Qualtrough, actuellement ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, devient ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité.

Bill Blair, actuellement secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada et de la ministre de la Santé, devient ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé.

Mary Ng devient ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations.

Filomena Tassi, actuellement whip adjointe du gouvernement, devient ministre des Aînés.

Jonathan Wilkinson, actuellement secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Carolyn Bennett devient ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Marie-Claude Bibeau devient ministre du Développement international.

Kirsty Duncan devient ministre des Sciences et des Sports.

Bardish Chagger devient leader du gouvernement à la Chambre des communes.