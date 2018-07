La famille d'un motocycliste tué par une voiture demande plus de vigilance

Les proches d’un motocycliste happé mortellement par un VUS qui l’a coupé lors d’une balade père-fils dimanche en Montérégie supplient les automobilistes d’être plus attentifs sur la route.

«Réveillez-vous! Arrêtez d’être distrait au volant! Un jour, il faudra appeler cela des meurtres», a lancé Sylvain Guérin, le frère de la victime.

Luc Guérin, mort dans la collision, faisait une randonnée à motocyclette avec son fils Éric sur la route 201 à Rigaud, dimanche en milieu d’après-midi.

Ils se dirigeaient vers le nord quand ils ont été coupés par une automobiliste arrivant en sens inverse et qui voulait tourner pour entrer dans un site de camping.

Enquête

«Elle s’est immobilisée, puis elle a viré. Ils n’ont jamais eu le temps de faire une manœuvre d’évitement, nous a expliqué Éric», a relaté la sœur du motocycliste, Jacinthe Guérin.

L’homme de 61 ans est mort sur le coup, alors que son fils de 27 ans a été blessé gravement.

Selon toute vraisemblance, la conductrice ne les aurait pas vus arriver.

La Sûreté du Québec avait dépêché des reconstitutionnistes sur les lieux ce week-end.

Une enquête est toujours en cours.

Le duo originaire de Salaberry-de-Valleyfield venait de déposer la petite-fille de 8 ans de M. Guérin chez la mère de celle-ci à Saint-Zotique avant de reprendre la route.

«On sait tous qu’il aurait pu avoir la petite avec lui. Elle adorait son papi. Heureusement qu’elle n’était pas là», se console Jacinthe.

Luc Guérin pratiquait la moto depuis au moins cinq ans de façon prudente, soutiennent ses proches. Ses frères Sylvain et Christian ainsi que sa sœur Jacinthe en font aussi.

La fratrie ne décolère toujours pas face au manque d’attention des automobilistes à leur égard.

«On perd des vies parce que les gens ne nous voient pas, aussi bien qu’ils nous entendent. La campagne contre le bruit des motos, c’est ridicule», a dit Sylvain Guérin.

«Juste un peu plus de bruit et, ce soir, il serait peut-être avec nous pour nous raconter sa belle ride avec son fils et sa petite-fille», a ajouté sa sœur Jacinthe.

Dernière randonnée

Le décès de Luc Guérin a été un choc pour la famille – leur mère a dû être hospitalisée après avoir appris la nouvelle –, même si tous sont conscients des risques de la pratique de leur loisir.

Ils décrivent leur frère comme un homme enjoué et toujours prêt à aider. Camionneur de métier, Luc Guérin rêvait de passer ses hivers en Floride à la retraite.

«Il avait commencé à y aller pour les vacances. Il avait prévu amener sa petite-fille avec lui à Disney l’an prochain», a indiqué sa sœur.

Pour sa part, Sylvain a fait une randonnée en l’honneur de son aîné mardi, repassant à l’endroit où il a péri.

«C’était un dernier au revoir», a-t-il dit sobrement.