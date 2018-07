La FTQ veut des dispositions anti-briseurs de grève plus modernes

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) demande au gouvernement du Québec de moderniser les dispositions anti-briseurs de grève jugées désuètes.

Dans un communiqué publié mercredi, la FTQ rappelle que les dispositions anti-briseurs de grève datent de 1977 et qu’elles visaient à réduire le nombre, la durée et la violence des conflits de travail en évitant les confrontations entre les grévistes et les briseurs de grève sur les lignes de piquetage.

«Les dispositions anti-briseurs de grève ont fait en sorte d'équilibrer le rapport de force entre employeur et travailleurs et travailleuses», a précisé Serge Cadieux, secrétaire général à la FTQ.

Selon la FTQ, les nouvelles technologies ont menacé cet équilibre et «facilité la tâche aux employeurs malveillants qui veulent contourner la loi» lors d’un conflit de travail.

«Il est maintenant possible de franchir une ligne de piquetage de façon virtuelle, ce qui est tout aussi honteux et méprisable que de le faire de façon physique», a ajouté M. Cadieux.

Pour moderniser ces dispositions, la FTQ souhaite que le Code du travail soit modifié afin d'y inclure tout lieu où les salariés exécutent leurs fonctions normales et habituelles de travail.