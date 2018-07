La légalisation du cannabis s’invite au tribunal

Un avocat de la défense a évoqué la légalisation prochaine du cannabis pour tenter d’éviter une peine d’emprisonnement à son client, coupable de trafic et de production de marijuana.

Durant 10 mois, Karl Dumas a fourni de précieux conseils à des mariculteurs et a vendu de l’équipement servant à la production de cannabis en serre par l’entremise de sa défunte compagnie, Le Cultivateur urbain, de Lévis.

L’individu de 38 ans, originaire de Saint-Anselme, dans Bellechasse, avait aussi vendu deux sacs de graines de cannabis d’une valeur de 160 $ à un agent d’infiltration. Il était de plus impliqué directement dans la plantation de cannabis personnel d’un ami.

Bientôt légal

Karl Dumas a été reconnu coupable pour l’ensemble de ces gestes en février 2018. Or, aux yeux de l’avocat de la défense, ces infractions «ne constitueraient possiblement plus des infractions» dès le 1er octobre. Rappelons qu’à cette date, la loi fédérale permettra la culture de quatre plants de cannabis par foyer, bien que la loi québécoise interdira la production à domicile.

Me Sébastien St-Laurent estime ainsi que son client ne serait pas déclaré coupable des infractions reprochées, après le 1er octobre. Ce faisant, une peine de détention ne serait pas méritée, a-t-il soutenu mercredi, militant du coup pour une peine dans la collectivité, une amende ou des travaux communautaires.

«Spéculatif»

«Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est assez original ce que la défense me demande de faire», a réagi le juge Carol St-Cyr, précisant qu’il était «spéculatif» de pouvoir en venir à la conclusion que les gestes posés par Karl Dumas seraient légaux à l’automne.

Même son de cloche du côté du procureur de la Couronne au dossier, qui a qualifié l’exercice de «hasardeux» et d’«hypothétique». Me Pierre-Alexandre Bernard a suggéré une peine d’une année ferme d’incarcération, soulignant que l’accusé avait mené une «criminalité sophistiquée» derrière l’écran «légitime» que lui fournissait son commerce. Karl Dumas pouvait ainsi donner des trucs sur la culture des plants de tomates, tout en conseillant les producteurs de cannabis, a illustré Me Bernard.

Le magistrat a pris la cause en délibéré. Il devrait rendre sa décision le 18 octobre.

Opération Mise

Karl Dumas, qui détient un antécédent en semblable matière remontant à 2008, avait été épinglé en mars 2015 à la suite de l’opération policière Mise. Cette frappe avait permis à la Sûreté du Québec de démanteler un réseau de distribution de cannabis dans la grande région de Québec. Elle suivait l’opération Moisson, qui avait permis en 2014 l’arrestation d’une cinquantaine de personnes de la région qui exploitaient des serres hydroponiques.