Les jeunes rescapés de la grotte donnent une conférence de presse

Les douze enfants et leur entraîneur de football coincés dans une grotte inondée de Thaïlande et sauvés au terme d'une périlleuse opération de secours internationale ont quitté l'hôpital mercredi, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ils sont montés dans des minibus stationnés devant l'hôpital de Chiang Rai, où ils ont passé plus d'une semaine, et devaient ensuite s'adresser à la presse pour la première fois à 7h heure de Montréal.

«Il s'agit de permettre aux médias de poser leurs questions et de permettre ensuite leur retour à la vie normale sans que les médias ne viennent les embêter», a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Sunsern Kaewkumnerd.

À LIRE ÉGALEMENT

Grotte en Thaïlande: de nombreuses embûches sur le chemin de la sortie

Les petits rescapés de la grotte pleurent le plongeur mort

Thaïlande: le dernier plongeur sorti de la grotte raconte

Les jeunes rescapés du club de foot des «Sangliers sauvages» sortent ainsi un jour plus tôt qu'initialement annoncé. Ils ont passé plus d'une semaine à l'hôpital de Chiang Rai (nord), d'abord équipés de lunettes de soleil pour se réhabituer à la lumière du jour après avoir passé plus de deux semaines sous terre dont neuf jours à ne pas savoir s'ils seraient jamais localisés.

Ils ont été jusqu'ici protégés de l'intense intérêt médiatique suscité par leur histoire, avec plus d'un millier de journalistes venus du monde entier, des tweets de Donald Trump et de stars du ballon rond à leur sujet.

Depuis leurs évacuation spectaculaire, endormis sur des civières tirées pendant des heures par des plongeurs professionnels, les autorités sanitaires ont publié au compte-gouttes des photos et vidéos d'eux à l'hôpital, disant leur soulagement et rendant hommage au plongeur ayant perdu la vie lors de l'opération de secours.

Les autorités thaïlandaises ont préféré organiser une conférence de presse afin d'éviter les sollicitations en ordre dispersé des enfants, qui doivent reprendre une vie normale au plus vite selon les psychiatres.

La conférence de presse est prévue à 18:00 locales (11:00 GMT) et devrait durer moins d'une heure, avec soumission au préalable des questions.

Des psychiatres doivent passer en revue les questions avant la conférence de presse pour s'assurer de leur caractère non-traumatisant: raconter leurs souffrances peut en effet leur faire revivre leur cauchemar, mettent en garde les spécialistes.

La conférence de presse a été officiellement baptisée «Renvoyer les Sangliers sauvages à la maison». Elle sera diffusée en direct à la télévision.

«Ils devraient rentrer à la maison dans la foulée», a précisé le porte-parole du gouvernement.

Le chef de la junte militaire au pouvoir en Thaïlande depuis un coup d'État en 2014, le général Prayut Chan-O-Cha, a mis en garde les journalistes contre la tentation de poser «des questions sans importance».

Les recommandations des médecins de tenir les enfants à distance de tout contact avec les médias pendant un mois risquent d'être difficiles à respecter vu l'intérêt suscité par l'histoire, jusqu'auprès de sociétés de productions hollywoodiennes ayant repéré le bon scénario.

La saga a été marquée par les frasques du milliardaire Elon Musk qui avait apporté en personne un prototype de sous-marin censé permettre l'évacuation des enfants. Un des spéléologues britanniques au coeur de l'opération de sauvetage, Vernon Unsworth, avait dénoncé un «coup de pub», ce qui lui avait valu d'être traité de pédophile par Musk qui s'est excusé mercredi.

Les familles des enfants tentent elles aussi de tenir les médias à distance et de se concentrer sur l'heureux évènement.

«C'est le plus beau jour de ma vie», s'enthousiasmait mercredi, interrogée par l'AFP, Khameuy Promthep, la grand-mère de Duangphet, plus connu sous le sobriquet de «Dom», le capitaine de l'équipe de football, âgé de 13 ans.

L'équipe des «Sangliers sauvages» était restée bloquée, à partir du 23 juin et pour certains jusqu'au 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, une des plus grandes de Thaïlande.

Ils avaient été découverts par des plongeurs anglais neuf jours plus tard, à quatre kilomètres de l'entrée, sur un promontoire rocheux, prisonnier des eaux, montées soudain en raison des pluies de mousson.

Leur évacuation, extrêmement difficile, par des boyaux étroits envahis d'une eau boueuse, avait pris trois jours et s'était achevée le 10 juillet.

Les enfants confieront peut-être la raison pour laquelle ils se sont rendus dans la grotte après leur entraînement, des familles ayant évoqué la possible célébration de l'anniversaire de l'un d'entre eux, Pheeraphat, surnommé «Night», qui a eu 16 ans le 23 juin.