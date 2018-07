Michelle Williams des Destiny’s Child internée en psychiatrie

La chanteuse des Destiny’s Child Michelle Williams souffre de dépression et a décidé de se prendre en main en se faisant admettre de son plein gré dans une unité de soin psychiatrique.

Elle a également fait le choix d’évoquer publiquement son combat contre la maladie mentale qui la touche.

«Cela fait des années que je dédie une grande partie de ma vie à mettre en lumière les problèmes de santé mentale et à encourager ceux qui prennent conscience qu’ils ont besoin d’aide, de soutien et de conseils de la part de ceux qui les aiment et s’inquiètent de leur bien-être. Aujourd’hui, je me tiens devant vous avec fierté et bonheur comme quelqu’un qui continuera toujours à guider par l’exemple puisque je me bats pour le mieux-être de ceux dans le besoin», a-t-elle expliqué dans un communiqué diffusé par TMZ.

D’après la publication, cela fait plusieurs jours que Michelle Williams s’est fait admettre dans un centre de soin psychiatrique non loin de Los Angeles. Elle s’y est fait admettre de son plein gré.

Michelle Williams a déjà évoqué son combat contre la dépression lorsqu’elle a annoncé ses fiançailles avec le pasteur Chad Johnson au printemps.

«Jusqu’à ce que j’ai 30 ans, je ne savais pas ce que j’avais, avait-elle confié à l’époque dans l’émission américaine The Talk. J’avais juste l’impression que c’était le passage à l’âge adulte. Pendant des années, j’ai été dans l’un des groupes de filles les plus en vue de tous les temps tout en souffrant de dépression. C’était devenu vraiment très grave... Au point que j’avais des pulsions suicidaires.» Michelle Williams a révélé dans cette émission souffrir de dépression depuis ses 13 ans.