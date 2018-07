Reprise des recherches pour retrouver deux pêcheurs

Les plongeurs de la Sûreté du Québec sont de retour sur le lac Saint-Louis, dans le secteur de Melocheville à Beauharnois, en Montérégie, pour tenter de retrouver les deux plongeurs portés disparus depuis lundi soir

Des objets et des morceaux de vêtements appartenant aux deux hommes ont été retrouvés au fond de l’eau, mardi. Leur embarcation, vide et bosselée, avait été localisée plus tôt dans la journée. Le moteur manquant laisse croire qu'ils auraient chaviré.

Les parents et amis des deux pêcheurs étaient réunis hier sur la berge de la marina de Melocheville dans l'espoir qu'ils soient retrouvés vivants.

La disparition de Mathieu Dickner, 37 ans, et Olivier Thibert, 30 ans, avait été signalée aux autorités en début de nuit, mardi.