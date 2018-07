Une batteuse québécoise au talk-show de Seth Meyers

Emmanuelle Caplette réalise aujourd’hui un «rêve de petite fille». La batteuse québécoise a rejoint lundi l’orchestre maison du populaire talk-show de NBC Late Night with Seth Meyers, à New York, pour quatre épisodes.

«Mon rêve a toujours été de jouer sur le plateau d’un talk-show américain. Et c’est maintenant réel. C’est fou!» confie Emmanuelle Caplette en entretien au Journal.

Jointe par téléphone au lendemain de sa première prestation à Late Night with Seth Meyers, la musicienne de 36 ans s’avouait «très zen», mais surtout «très fière» de l’expérience qu’elle entamait la veille.

«Tout s’est très bien passé. L’ambiance était vraiment très détendue, autant pendant les répétitions que l’enregistrement. Je n’ai rien senti d’oppressant ni de stressant. Vraiment, je ne pourrais pas être plus heureuse», raconte la batteuse originaire de Sorel, désormais installée à Granby.

Ce rêve américain a commencé à germer dans son esprit lorsqu’elle n’était qu’une gamine ; Emmanuelle Caplette a fait ses premières armes dans les corps de tambours et clairons alors qu’elle n’avait que neuf ans. Sont ensuite venues la caisse claire et la batterie, instruments qu’elle a joués autant à la télévision (Belle et Bum) que sur scène aux côtés de chanteuses telles que Ima et Marilou.

Seth Meyers «humble et gentil»

Lundi soir, Emmanuelle Caplette a eu l’occasion d’échanger avec l’animateur Seth Meyers. En plus de présenter la batteuse et son récent album Size Doesn’t Matter aux téléspectateurs, l’animateur a tenu à la rencontrer avant l’enregistrement de l’émission.

«Il est venu se présenter en me disant qu’il avait hâte de m’entendre jouer. C’est un homme extrêmement humble, vraiment gentil», explique Emmanuelle Caplette.

La musicienne y a aussi rencontré Kristin Chenoweth, une invitée de la soirée. La comédienne et chanteuse a d’ailleurs amorcé son entrevue en ondes avec Seth Meyers en interpellant Emmanuelle Caplette avec un clin d’œil au titre de son album.

«Je suis d’accord avec toi : la taille n’importe pas (Size Doesn’t Matter). Amen ! » a lancé en riant la star de 4 pieds 11 pouces (1,50 m).

Une invitation ouverte?

Si le rêve d’Emmanuelle Caplette se réalise aujourd’hui, c’est grâce à Eric Leiderman, producteur de Late Night with Seth Meyers. Lui-même joueur de batterie, il a d’abord vu les vidéos de la musicienne sur YouTube, puis lui a lancé l’invitation via Instagram.

«Il a l’habitude d’inviter des batteurs qui l’inspirent sur l’émission. Il est venu me voir plusieurs fois sur le plateau lundi pour me dire qu’il était content, que tout se déroulait très bien», souligne Emmanuelle Caplette.

Et il se pourrait très bien que l’équipe de NBC réitère son invitation. La lettre du réseau ayant permis à Emmanuelle Caplette d’obtenir son visa de travail en sol américain stipule qu’ils pourraient retenir à nouveau ses services au cours des prochains mois.

«Mon visa de travail est bon jusqu’en novembre. Alors s’ils m’appellent, c’est certain que je vais y retourner», conclut la musicienne.