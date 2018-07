Une quarantaine d’animaux négligés trouvés dans une résidence

Des policiers de la Sûreté du Québec ont découvert une quarantaine d’animaux négligés, principalement des chats et des chiens, dans une résidence de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale.

C’est par hasard que les policiers ont frappé à la porte de cette résidence du boulevard Ste-Anne alors qu’ils effectuaient une autre enquête.

Les policiers de la SQ ont alors remarqué les nombreux animaux et les conditions de base dans lesquelles les bêtes vivaient.

«Au départ, on pensait qu'il y aurait une quinzaine d'animaux. Et finalement, il y avait une quarantaine d'animaux, chien et chats, en majorité des chiens», a indiqué Hélène Nepton, de la SQ.

La plupart des chats et des chiens n’avaient pas reçu de soins de base depuis un bon moment.

Sur place, la SQ a procédé à l’arrestation d’un homme de 71 ans et d’une femme de 50 ans qui ont par la suite été relâchés.

«Ce n’est pas la Sûreté du Québec qui va décider s’il y a cruauté envers les animaux. Le dossier complet va être soumis au procureur et il décidera s’il y a des accusations ou pas», a expliqué la porte-parole de la SQ.

Les animaux ont été confiés à la SPA Beauce-Etchemin à la demande du MAPAQ.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a procédé à plus de 70 saisies d’animaux dans la dernière année.