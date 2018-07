25 activités à faire pendant les vacances de la construction

Les vacances de la construction sont à nos portes et le moment est venu de décrocher du rythme effréné du quotidien pour s’amuser en famille, entre amis ou en amoureux. Voici 25 activités qui sauront à coup sûr vous faire vivre des moments inoubliables pendant vos congés.

5 activités gratuites en famille

· Participez aux dimanches-familles à Pointe-à-Callière

Quand : Tous les dimanches, jusqu’au 26 août

Où : 350 Place Royale

Quoi : Des activités interactives et intergénérationnelles pour que toute la famille puisse s’amuser et passer du temps de qualité. Ce dimanche, la richesse de l’Égypte sera mise à l’honneur avec des ateliers d’initiation aux hiéroglyphes, un photobooth égyptien et un spectacle en plein air du groupe Siham Kortas.

· Voyez la pièce de théâtre Astéroïde B 612 dans un parc

Quand : Jusqu’au 17 août

Où : Dans les parcs de Montréal

Quoi : Le célèbre théâtre ambulant La Roulotte s’arrête dans les parcs montréalais pour présenter leur adaptation théâtrale inédite de l’œuvre bien connue de Saint-Exupéry, «Le Petit Prince». Convient aux enfants de 6 ans et plus. Visitez www.accesculture.com pour connaitre les dates de passage de La Roulotte.

· Visionnez un film en plein air

Quand : Horaire et programmation complète sur accesculture.com

Où : Dans des parcs de Montréal

Quoi : Voyez sur grands écrans des films pour toute la famille, et ce, sous les étoiles. Cette semaine, Nelly et Simon : Mission Yéti sera présenté dans différents parcs montréalais. Apportez votre chaise. Visitez pour voir la programmation complète.

· Prenez part aux weekends famille au Musée des Beaux-Arts

Quand : Les samedis et dimanches, jusqu’au 30 septembre

Où : 1380 rue Sherbrooke Ouest

Quoi : Une programmation artistique variée pour faire vivre à toute la famille une expérience culturelle mémorable. Procurez-vous un laissez-passer gratuit aux Studios Art & Éducation Michel de la Chenelière dès 10 h, le jour de l’activité.

· Allez aux matinées familiales aux Jardins Gamelin

Quand : Tous les dimanches, entre 10h et midi

Où : À la Place Émilie-Gamelin

Quoi : Assistez à des spectacles et participez à une panoplie d’ateliers de sensibilisation aux arts conçus par des artistes professionnels de Petits bonheurs Diffusion culturelle. Voyez la programmation complète sur www.petitsbonheurs.ca.

5 activités à faire en couple

· Assister à un concert de l’Orchestre Métropolitain en plein air

Quand : 27 et 28 juillet

Où : Sur le belvédère du Mont-Royal et au parc West Vancouver

Bien installé avec l’être cher, des couvertures, et une petite collation, vous passerez une soirée inoubliable en amoureux sur les airs de Tchaïkovski, et ce, dans un agréable décor. Gratuit.

· Faire du pédalo cygne sur le canal

Quand : Du lundi au vendredi, de 9h à 21h et les weekends, de 10h à 20h

Où : Aventures H2O au canal de Lachine.

Difficile de faire plus romantique qu’une ballade à deux, au coucher du soleil, dans un pédalo en forme de cygne sur l’un des plus beaux cours d’eau urbains de Montréal. On en fait la location à Aventures H2O au cout de 25 $ de l’heure.

· Dansez sous les étoiles aux soirées Salsafolie

Quand : Tous les samedis de 19h à 23h

Où : Jardins Gamelin

Venez apprendre les pas de base de la salsa, bachata ou merengue et vous trémousser au son d’une musique latine qui ne manquera pas de pimenter votre soirée à deux. Gratuit.

· Admirez le coucher du soleil à 188 mètres de haut

Quand : 26 juillet de 19h à 22h

Où : À l’Observatoire Place Ville-Marie

Les soirées Sunset au sommet de l’Observatoire sont le cadre parfait pour une soirée magique en compagnie de sa douce moitié. Imaginez la scène : une vue à 360 degrés sur Montréal pendant le coucher de soleil, un verre à la main... 10$ plus taxes.

· Partez en croisière sur le lac Saint-Louis

Quand : 27 juillet et 2 août de 17h à 19h

Où : Quai d’embarquement de la Promenade du canal à Sainte-Anne-de-Bellevue

Faites la découverte du magnifique lac Saint-Louis dans un charmant bateau de croisière et passez un agréable moment à deux, au rythme des vagues. Au retour, vous pourrez admirer le Vieux Sainte-Anne dans toute sa splendeur. 26 $ plus taxes.

5 activités à faire avec ses meilleurs amis

· Faites-vous éclabousser de couleurs au festival HOLI

Quand : 28 juillet de midi à 22h

Où : Au quai de l’Horloge

Ce festival inspiré de la fête Holi, célébrée annuellement en Inde pour marquer la fin de l’hiver, ne manquera pas de vous faire danser. Sur place, assistez à des performances musicales de style Bollywood tout en étant éclaboussés par des jets de couleur, dégustez des plats indiens et faites-vous tatouer au henné. 14 $ plus taxes.

· Mettez vos cerveaux au défi avec les soirées quiz avec Randolph

Quand : 29 juillet et 5 août, de 19h à 21h

Où : Aux Jardins Gamelin

En équipe de 2 à 6 personnes, testez vos connaissances générales en tentant de répondre aux questions de Randolph Animation. Les soirées comportent trois rondes : une ronde visuelle, une ronde de questions et une ronde auditive. Gratuit.

· Écoutez des histoires de fantômes au Mont-Royal

Quand : 28 juillet à 20h

Où : Départ du Barfly, au 4062 boul. Saint-Laurent

Participez à la randonnée Mont-Royal hanté, à la lueur d’une lanterne. Accompagnés d’un comédien professionnel et conteur, vous apprendrez les mystères et légendes entourant la montagne. Hôpital hanté, château abandonné et cimetière seront au rendez-vous. 20 $.

· Dansez le swing dans un parc

Quand : 26 juillet et 2 août de 18h à 21h

Où : Au square Cabot

Les jeudis swing au square Cabot, organisés par le Studio 88 Swing, vous feront passer un moment festif entre amis. À 18h, participez à un cours d’introduction, puis assistez à des spectacles de danse de la Swinging Air Force. Gratuit.

· Participez à un jeu d’évasion en pleine ville

Quand : 20, 21, 26, 27 et 28 juillet de 19h à 22h30

Départ du Monument national, 1182 boul. Saint-Laurent

Dans le cadre du Zoofest, le jeu d’évasion urbain Octus propose aux groupes d’amis d’explorer les rues de Montréal pour se libérer de l’emprise d’une organisation secrète qui met l’humanité en péril. 30 $.

5 activités pour les amoureux de la nature

· Faites du yoga en plein air avec POP Spirit

Quand : 23 et 30 juillet dans le Plateau et le 29 juillet et 5 août au Parcours Gouin

Où : Parc Baldwin et Parcours Gouin

Une session de yoga en plein air vous aidera certainement à oublier le stress accumulé, tout en faisant le plein d’énergie et d’air frais. Gratuit. Peut-être vous laisserez-vous même tenter par des cours de SUP Yoga pour une expérience encore plus vivifiante.

· Jardinez au Virage campus MIL

Quand : 25 juillet et 1er août de 16 à 22h

Où : Au Virage campus MIL

Avis aux pouces verts : venez jardiner en bonne compagnie au Virage campus MIL. Sur place, vous pourrez faire de l’auto-cueillette et faire vos emplettes au marché de légumes frais, participer à des ateliers et conférences et prendre l’apéro dans les jardins. Gratuit.

· Faites du kayak dans le fleuve Saint-Laurent avec NAVI espace nautique

Quand : Horaire complet sur espacenavi.ca

Où : 6500, boul. LaSalle à Verdun et 205, rue de la Rotonde à L’Île-des-Soeurs

Faites une escapade en kayak ou en planche SUP sur le fleuve Saint-Laurent pour profiter du calme et de la nature à deux pas du centre-ville. Diverses excursions disponibles, selon les préférences. Tarifs sur espacenavi.ca.

· Passez une journée à l’Arboretum Morgan

Quand : Tous les jours de 9h à 16h

Où : 150 ch. Des Pins à Sainte-Anne-de-Bellevue

Venez reconnecter avec la nature à l’Arboretum Morgan, situé sur le Campus Mcdonald de l’Université McGill. Sur place, vous pourrez apprécier la variété d’arbres, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux. Le 29 juillet, participez à une activité de découverte sur l’étang avec une naturaliste. 7 $ par adulte.

· Visitez le zoo Écomuseum

Quand : Tous les jours, de 9h à 17h

Où : 21125 ch. Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue

Partez à la rencontre de la faune québécoise à seulement 20 minutes du centre-ville de Montréal pour une journée de découverte dans un cadre naturel et enchanteur. Toute la famille s’y plaira.

5 activités pour les amateurs de soirées branchées

· Assistez à l’African Fashion Week

Quand : 21 juillet de 18h à 2h du matin

Où : Au Livart, 3980 rue Saint-Denis

Assistez à un défilé de mode mettant en vedette les talents, l’histoire, l’art et la culture de l’Afrique lors de cet évènement inclusif. Vous pourrez apprécier les designs d’artistes locaux, en plus de faire la fête après le défilé. 40 $.

· Faites la fête à la Société des arts technologiques

Quand : 28 juillet et 4 août de 22h à 3h du matin

Où : À la SAT, 1201 boul. Saint-Laurent

Les partys Dômesicle vous feront vivre une expérience festive et immersive dans laquelle vous pourrez apprécier le talent d’artistes des scènes musicale et visuelle, sous le dôme de la SAT. 10 $.

· Participez à un 5 à 7 à l’Observatoire de la Place Ville-Marie.

Quand : Du mercredi au vendredi à partir de 16h

À l’Observatoire de la Place Ville-Marie

Quoi de mieux que de prendre un bon cocktail sur une terrasse? Le faire au 46e étage! Venez prendre un verre entre amis lors des 5@7 Apér#autop de l’Observatoire de la Place Ville-Marie. DJs sur place.

· Faites l’essai du duo fruits de mer et champagne

Quand : 26 juillet et 2 août dès 17h

Où : La Champagnerie, 343 rue Saint-Paul E.

Les Raw Thursdays de la Champagnerie ont de quoi mettre l’eau à la bouche. Voyez le chef préparer devant vos yeux des assiettes originales composées des arrivages du marché. Au menu : ceviches, sashimis, huîtres, oursins, crabe, palourdes...

· Prenez un verre sur la terrasse du Ritz-Carlton

Quand : 25 juillet et 1er août dès 17h

Où : Au Ritz-Carlton, 1228 rue Sherbrooke O.

Les 5@7 branchés du Ritz-Carlton sont une bonne occasion de découvrir leur magnifique terrasse. Au programme : musique, champagne et tapas. Entrée gratuite.