Antoine Bertrand et Louis-José Houde: des jumeaux bien différents

Antoine Bertrand incarnera le frère jumeau de Louis-José Houde au cinéma. Il sera l’une des vedettes de Mytho, la nouvelle comédie fantaisiste du cinéaste Émile Gaudreault, a appris en exclusivité Le Journal.

Les deux comiques aux physiques diamétralement à l’opposé se retrouveront pour la première fois sur un même plateau de tournage. Ce sera aussi la première collaboration entre Bertrand, sacré meilleur acteur aux défunts Jutra quand il a fait revivre Louis Cyr sur grand écran, et Gaudreault, à qui on doit les succès De père en flic 1 et De père en flic 2.

Antoine Bertrand s’est dit heureux de retrouver Louis-José Houde sur Mytho. « Après avoir croisé le fer avec Patrick Huard et Omar Sy, j’ai maintenant l’honneur d’ajouter Louis-José Houde à mes trophées de chasse. Pour être drôle, il faut travailler avec les plus drôles. Conquérir le septième art un humoriste à la fois, telle est ma destinée. »

À l’origine, Émile Gaudreault cherchait un comédien pour incarner le frère de Houde, qui jouera un menteur compulsif dont tous les mensonges finiront par devenir réalité.

« Je ne pensais pas à la ressemblance. Je crois au principe qu’il faut trouver le meilleur acteur possible. Dans ce cas, j’avais envoyé le scénario à Antoine en pensant qu’il serait trop occupé, mais il a dit oui. Avec mes deux coscénaristes, Sébastien Ravary et Éric K. Boulianne, on se demandait si on poussait trop loin étant donné qu’ils ne se ressemblent tellement pas. Mais il était hors de question que je prenne quelqu’un de moins bon, mais qui ressemble plus à Louis-José », raconte Émile Gaudreault.

Plus crédibles en jumeaux

Finalement, l’idée les a tellement séduits que, aussi farfelu que cela puisse paraître, ils ont décidé d’en rajouter une couche. Non seulement, Bertrand et House seront des frères, mais ils seront jumeaux. « Nous sommes tous partis à rire. On se disait qu’on y croyait encore plus en jumeaux », dit le cinéaste.

La productrice Denise Robert a aussi adoré l’idée. « Ça ajoute de la viande à certaines scènes », a-t-elle confié.

Le tournage de Mytho s’amorcera le 6 août et c’est à ce moment qu’on saura quels acteurs composent le reste de la distribution, qu’on promet de haut niveau.

Pour Émile Gaudreault, il s’agira d’un tournage « plus relax » en comparaison avec De père en flic 2, qui venait avec la pression de faire aussi bien que son prédécesseur.