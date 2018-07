Comcast renonce aux actifs de Fox, ouvrant la voie à Disney

Le câblo-opérateur américain Comcast a annoncé jeudi renoncer à surenchérir sur les actifs de 21st Century Fox, également convoités par Disney qui a mis 71,3 milliards de dollars sur la table pour cette opération.

Comcast, qui détient notamment les chaînes de télévision NBC, MSNBC et CNBC, va en revanche «se concentrer» sur sa proposition de racheter l'opérateur de télévision britannique Sky, au centre d'une bataille avec la famille Murdoch, premier actionnaire de Fox.

Fox a relevé la semaine dernière son offre pour racheter la part de Sky qu'il ne détient pas encore, valorisant l'entreprise à 27,7 milliards d'euros, alors que la proposition de Comcast sur Sky est de 25 milliards. Le câblo-opérateur n'a pas indiqué jeudi s'il comptait surenchérir.

À Wall Street, Comcast gagnait 2,79% dans les échanges électroniques de préséance et Disney 0,99%, tandis que Fox perdait 1,46%.

«Je voudrais féliciter Bog Iger (le PDG de Disney, NDLR) et l'équipe de Disney et saluer la famille Murdoch et Fox pour avoir créé une entreprise si séduisante et respectée», écrit dans un communiqué Brian Roberts, le PDG de Comcast.

C'est une victoire importante pour Disney, qui cherche à doper son portefeuille de contenus au moment où le secteur des médias/divertissements et des télécoms est bouleversé par les géants de la Silicon Valley.

Ces derniers --Netflix, Amazon, Google, Apple-- disposent d'un avantage certain: grâce aux données personnelles des utilisateurs stockées sur leurs plateformes, ils sont en contact direct avec le public et en savent long sur ses goûts et ses habitudes, ce qui leur permet par exemple d'adapter les contenus qu'ils proposent.

Google et Facebook ont également la particularité de capter une part substantielle des recettes publicitaires, au détriment des acteurs traditionnels des médias.

D'où l'idée pour les acteurs des télécoms et des médias de se marier pour soit combiner canaux de distribution et contenus, soit étoffer leur offre de programmes.

Disney va mettre la main sur les studios de cinéma 20th Century Fox, la chaîne de télévision National Geographic ou la participation de Fox dans le service de streaming Hulu.

La chaîne de télévision câblée américaine Fox News, le Wall Street Journal et l'agence d'informations Dow Jones, autres propriétés de la famille Murdoch, ne sont en revanche pas concernés par cette transaction et seront regroupés dans un nouveau groupe «Fox» aminci.

L'opération a reçu un feu vert sous condition des autorités américaines de la concurrence.