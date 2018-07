Couillard prêt à débarquer sur le plateau de Fox News

Le premier ministre Philippe Couillard et ses homologues veulent parler aux Américains moyens pour leur expliquer les conséquences des mesures protectionnistes de Donald Trump.

Après avoir réalisé une tournée auprès des dirigeants politiques et économiques des États-Unis, les premiers ministres provinciaux veulent maintenant s’adresser à la base du président américain.

Cette nouvelle tactique a été qualifiée «d’approche Fox News» par l’hôte du Conseil de la fédération, le premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant.

«Au lieu d’aller parler au "New York Times", nous devons commencer à aller dans des médias qui peut-être ne sont pas d’accord que les échanges commerciaux avec le Canada sont importants», a-t-il expliqué.

L’idée est d’expliquer directement aux travailleurs américains comment les mesures protectionnistes du président Trump nuisent à leurs emplois et à leur portefeuille. Par exemple, ce dernier a récemment imposé des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium canadien, en plus de menacer le système de gestion de l’offre dans le domaine agricole.

Avec cette nouvelle stratégie, les premiers ministres ne se rendront plus seulement à Washington et à New York, mais également au cœur de l’Amérique républicaine, a expliqué Brian Gallant.

«Nous allons avoir une approche très agressive et différente de ce que nous avons fait dans le passé», a-t-il affirmé.

De son côté, le premier ministre Philippe Couillard s’est dit prêt à monter sur les planches du studio de la chaîne Fox News pour défendre les intérêts du Québec.

«Quand on veut convaincre, il ne faut pas uniquement parler aux gens qui sont déjà convaincus comme nous, a-t-il dit. Il faut leur faire réaliser à quel point ce commerce est important pour eux-mêmes.»