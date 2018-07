Deux attaques de requins suspectées sur une plage populaire

Des enquêteurs cherchent à déterminer si les morsures infligées à deux adolescents qui se baignaient près de New York, mercredi, sont bien celles d’un requin.

Une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans ont subi à deux moments distincts des blessures alors qu’ils se trouvaient dans l’eau, près de plages très prisées des touristes.

En fin de matinée, à 11h15, la jeune Lola Pollina a été mordue quand elle pataugeait au large de Fire Island. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, si bien qu’elle a été capable de se rendre sur terre en marchant, avec un peu d’aide. Elle a ensuite été transportée au centre hospitalier pour y être soignée.

La porte-parole du Fire Island National Seashore, Elizabeth Rogers, indique que la plaie a visiblement été infligée par un poisson imposant. Toutefois, aucune présence de requin n’a été signalée dans le secteur, si bien que les autorités doivent confirmer que le squale est bel et bien responsable de cet incident.

Un peu plus tard, sur une plage d’Islip non loin de là, un jeune adolescent a été attaqué alors qu’il s’adonnait au «boogie board», un sport de planche aquatique. Il a surgi hors de l’eau et a été traité sans tarder pour ce qui avait toutes les allures de piqûres. Il était toujours en état de marcher et ses blessures ne menaçaient pas sa vie.

Dans l’une des petites plaies, les secours ont retrouvé une dent qui a été prélevée avant d’être envoyée dans un laboratoire pour en déterminer l’origine.

Les deux plages où se sont produits les événements ont été fermées pour la journée.