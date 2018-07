Hubert Lenoir invite Kanye West à faire de la musique avec lui

Dans une vidéo de sept minutes publiée sur les médias sociaux mercredi, l’auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir interpelle directement Kanye West pour l’inviter à faire de la musique avec lui.

Ayant remporté au cours des dernières semaines le prix Espoir FEQ du Festival d’été de Québec et le Prix Félix-Leclerc de la chanson, la notoriété de l’artiste de Beauport dépasse maintenant les frontières du Québec lui qui a vu son opéra post-moderne Darlène être nommé, mardi dans le courte liste du prix Polaris, une récompense décernée au meilleur album canadien de l’année.

Hubert Lenoir, qui se dit maintenant «libre», souhaite collaborer avec la star du hip hop, Kanye West, bien qu’il n’endosse pas ses politiques (mais sa musique, oui!)

«Salut, je t’aime. Mais parfois, j’en ai honte. Si je n’ai jamais pensé à te tuer, j’ai souvent songé à te frapper le visage», dit-il d’entrée de jeu dans sa vidéo. Il précise que malgré tout, «il l’aime».

Il explique ensuite comment «du jour au lendemain», il est devenu «célèbre» et tout ce que ça implique. Il raconte qu’au cours des derniers jours, il a à peine fermé l’oeil puisque tout ce qu’il souhaite, c’est faire de la musique. «Sûrement comme toi, j’imagine», dit-il.

«Nous devrions nous réunir. Nous devrions faire de la musique. Faisons de l’art. Changeons le monde. Il est facile de changer le monde. C’est juste que personne a le courage de le faire. Nous pouvons le faire», croit-il.

Hubert Lenoir indique ensuite comment porter un «outfit» de Mozart l’aide à écrire et à avoir de nouvelles idées ces jours-ci. Il lui propose même de lui offrir une tenue verte de style renaissance vue dans un magasin, s’ils travaillent ensemble.

«Je veux juste briser les moules, briser les moules en musique. Je me fous des genres, des styles de musique, rap, hip hop, heavy metal, rock music, classique, jazz... c’est la même chose pour moi. Ça sonne pareille. Je souhaite qu’on puisse vivre dans un monde où les genres musicaux n’ont pas d’importance, tout comme les différentes couleurs, identités sexuelles... hommes, femmes, fuck that! Je veux être libre. Je veux me sentir libre. Je veux me sentir libre de faire n’importe quoi. Tu te sens comme ça aussi, hein?» lui demande-t-il.

L’artiste assure maintenant qu’il n’a plus mal et qu’il se sent libre. Il demande à Kanye West de lui envoyer un texto.

«On va faire de la musique folle ensemble», promet-il.