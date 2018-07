Ils financent une salle de classe pour leur fils autiste

Recours au Sociofinancement

«Les services ne suivent pas»

Qu’est-ce qu’une salle multisensorielle Snoezelen ?

«Épouvantable d’en être là» -La Fédération québécoise de l’autisme

R: Tout ça est épouvantable. Les parents vivent déjà assez de difficultés et là en plus, ils doivent s’organiser pour fournir ça à l’école ? C’est inadmissible. Les bris de service font partie de la vie de ces gens-là, c’est leur routine et ça ne devrait pas. On nous parle continuellement de l’importance des services en continu autant en santé qu’en éducation, mais visiblement, ça ne fonctionne pas.

R: Les services ont toujours stagné et l’offre de service en autisme ne s’est jamais réellement développée. Mais le pire, c’est qu’on ne prend jamais compte de la prévalence d’autisme dans la population. On en est actuellement à 1,5 % et l’Institut de santé publique a publié un rapport l’an dernier qui dit que ça ne semble pas vouloir ralentir. Ce rapport-là, pour nous, c’est le scandale de l’année. La situation ne va pas aller en s’améliorant si rien ne change.

R: Il y a eu un plan d’action de 29 M$ déposé en 2016, mais rendu en juillet 2018, on réalise que sur le terrain on ne voit aucune différence. On nous dit qu’un grand chantier est en œuvre, mais il semble que c’est comme les chantiers routiers, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va finir. Des problématiques comme celle que vit ce garçon, ce n’est pas normal pour les enfants et ce n’est pas normal pour les enseignants non plus. Il faut trouver des solutions.