Kim Kardashian gagne 5 M$ en 5 minutes

Les affaires de Kim Kardashian se portent bien. La vedette de la téléréalité vient d'engranger 5 millions de dollars en à peine 5 minutes, au moment où elle a annoncé ses trois nouveaux parfums, Kimoji Cherry, Kimoji Peach et Kimoji Vibes.

Chaque bouteille de parfum coûte 45 dollars et pour cette seconde gamme de parfums signés Kim K. La femme de Kanye West s'attend à un énorme succès, à tel point que pour ne pas avoir de rupture de stock immédiate, comme ça avait été le cas avec la première ligne sortie l'année dernière, elle a décidé d'augmenter de manière significative ses stocks, d'après TMZ.

Après l'énorme carton de sa ligne de maquillage, qui lui a permis de récolter 14 millions de dollars en quelques minutes aussi, Kim Kardashian est devenue incontournable dans le monde de la beauté.

Reste que tout ne sent pas rose dans le monde plein de dollars de la vedette: d'après des documents obtenus par The Blast, elle serait la cible d'un procès pour l'utilisation illégale du logo de ses parfums, qui appartiendrait à une société du nom de Vibes Media et aurait déposé les droits en 2012. Les responsables de Vibes Media demandent l'interdiction de la vente des parfums et des dommages et intérêts, dont le montant n'a pas été révélé par The Blast.