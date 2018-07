Nouveau contrat de disques pour Yannick Nézet-Séguin

Yannick Nézet-Séguin poursuit son impressionnant parcours dans l'univers de la musique classique. Le chef d'orchestre québécois de 43 ans a récemment signé un contrat de disques avec Deutsche Grammophon, une compagnie de la multinationale Universal Music.

Cette entente lui permettra d'immortaliser plusieurs œuvres symphoniques et opéras qui seront interprétés grâce à l'Orchestre Métropolitain de Montréal, mais aussi ses musiciens à Philadelphie, New York et en Europe.

Parmi elles, on note l'intégrale des symphonies et des concertos pour piano de Rachmaninov, «La flûte enchantée» du répertoire de Mozart ainsi que le premier opus du chanteur russe Ildar Abdrazakov qu'il proposera avec son ensemble de Montréal.

L'association entre Yannick Nézet-Séguin et l'étiquette Deutsche Grammophon remonte à près de 10 ans avec la sortie, en 2011, de l'album «Don Juan». Deux fois, le maestro a été finaliste aux Grammy Awards dans la catégorie récompensant le meilleur enregistrement d'opéra, d'abord en 2015 au sein du collectif ayant créé «Die Entführung Aus Dem Serail», puis l'année suivante, seul aux commandes de «Le nozze di Figaro» («Les noces de Figaro»).

Dès septembre, Yannick Nézet-Séguin relèvera un autre défi en devenant officiellement le directeur musical du prestigieux orchestre du Metropolitan Opera de New York.