Des chantiers en opération dans la région de Québec

Le congé de la construction qui s’amorce n’est pas synonyme de vacances pour tous les travailleurs de l’industrie. Dans la région de Québec comme ailleurs en province, la majorité des salariés sur les chantiers routiers entreront au boulot pour poursuivre les travaux.

Si les vacances de la construction sont obligatoires chaque été dans les secteurs institutionnel et commercial, résidentiel et industriel, il en est autrement pour le secteur du génie civil et de la voirie, tel que prévu aux conventions collectives.

« C’est la saison qui est courte. Chaque journée, chaque semaine est importante dans la saison des travaux, tandis que dans le bâtiment, il est possible de travailler plus tard, voire à l’année longue », explique le porte-parole de l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Christian Croteau.

C’est donc dire que malgré les vacances de la construction, les automobilistes doivent s’attendre à des entraves sur le réseau routier.

« On priorise les moments les moins achalandés et les entraves le soir, mais on invite les usagers de la route à consulter Québec 511 avant tout déplacement », avise la porte-parole du ministère des Transports, Mila Roy.

Elle rappelle aux automobilistes l’importance de respecter les cônes orange et les limites de vitesse sur les chantiers, même pendant cette période.

Pause au mégahôpital

Pendant ce temps, les travailleurs qui œuvrent sur des grands chantiers, comme celui du mégahôpital de l’Enfant-Jésus, du Grand Théâtre, du nouveau siège social de la CNESST ou du Théâtre Le Diamant, seront en relâche du 22 juillet au 4 août.

« Le chantier du mégahôpital est complètement fermé pour les vacances de la construction », a confirmé le porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham.

« On est dans les échéanciers normaux. Il n’y a pas d’urgence de rattrapage », a-t-il souligné à propos du plus important chantier de la région.

Des millions versés

Dans la région de Québec, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a émis aux travailleurs de l’industrie un peu plus de 26 000 chèques de vacances d’une valeur totale de 76,5 M$, soit environ 8 M$ de plus que l’an dernier.

À la grandeur de la province, c’est un peu plus de 420 M$ en chèques qui ont été remis.

Selon la CCQ, environ 80 % de la main-d’œuvre de la construction – travailleurs et employeurs – se retrouvent en vacances pour les deux prochaines semaines.

Quelques chantiers routiers qui ne prennent pas congé

-Élargissement de l’autoroute Laurentienne, en direction sud, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis XIV

-Élargissement de l’autoroute Félix-Leclerc, en direction est, entre la route Jean-Gauvin et l’avenue Legendre

-Reconstruction des ponts d’étagement de l’autoroute Félix-Leclerc (40) à la hauteur du boulevard Raymond et de l’avenue Labelle

-Élargissement de l’autoroute 20 en direction est, à Lévis, entre les kilomètres 314 et 319

-Réaménagement de l’échangeur 305 (route 171/route Lagueux) de l’autoroute 20, à Lévis