Tuée par ses enfants lors d'un «sacrifice» commandé par le démon

Trois frères et deux sœurs ont tué sauvagement leur mère de 75 ans lors d’un rituel satanique en la dépeçant et en lui retirant les globes oculaires, au Pérou.

La victime, Teodora Quispe Ccayllahua a été tuée brutalement par ses deux filles et son garçon, Aurelia Quispe, 38 ans, Percy Quispe, 41 ans, Marcelina Suane, 46 ans, après que le «maître des ténèbres» leur eût ordonné de se baigner dans son sang.

La plus jeune des filles, Aurelia Quispe, a raconté à la police avoir été choisie pour effectuer le sacrifice et a admis avoir convaincu son frère et sa sœur d'assassiner leur mère.

Aurelia a également dit à la police qu'elle avait reçu l'ordre de se baigner dans le sang de sa mère, «invoquant le diable».

Le corps de la victime de 75 ans a été découvert à l’intérieur de sa résidence située dans les montagnes, à Andabamba, dans le nord du Pérou, samedi.

Selon les policiers, plusieurs de ses organes étaient manquants, rapporte le MailOnline.

Le commissaire de police Julio Torreblanca a déclaré à la chaîne de télévision Peru 21 qu'Aurelia avait également arraché les yeux de la femme lors du meurtre, avant que le groupe ne jette ses entrailles dans un étang voisin.

Un des yeux et des organes internes de la victime ont été récupérés de l'eau.

«Le maître des ténèbres me l’a ordonné. Le roi des démons est déjà parmi nous, nous sommes toujours plus nombreux et chaque jour, nous devenons toujours plus gros», a expliqué la leader du groupe de meurtriers peu après son arrestation.

Tous trois ont été capturés par la police nationale et auraient avoué leur rôle dans le meurtre.

Au Pérou, une condamnation pour homicide peut entraîner une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais le trio devrait subir une évaluation de santé mentale, rapportent plusieurs médias péruviens.